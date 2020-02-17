«Не лицо, так ягодицы»: сын Яковлевой показал новые татуировки

Как известно, в конце прошлого года сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил свести с лица татуировки и даже прошел серию процедур в клинике. Однако, те, кто не в восторге от разрисованного Дениса, разочарованы. Оказывается, мужчина вовсе не отказался от любви к тату. Просто решил делать их чуть ниже. Тем более, чистая кожа у него еще оставалось.
Сегодня в личном микроблоге Денис показал снимки новых тату. Ягодицы Шальных «украсили» лица каннибалов. Он объяснил свой выбор следующим образом: «Можно сказать, что исключил собственную кожу и мясо из меню эдаких разборчивых каннибалов. Это конечно не мешает мне пожирать самого себя. Свое всегда усваивается хорошо, даже если на вкус, как дерьмо».