«Не лицо, так ягодицы»: сын Яковлевой показал новые татуировки

Как известно, в конце прошлого года сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил свести с лица татуировки и даже прошел серию процедур в клинике. Однако, те, кто не в восторге от разрисованного Дениса, разочарованы. Оказывается, мужчина вовсе не отказался от любви к тату. Просто решил делать их чуть ниже. Тем более, чистая кожа у него еще оставалось.