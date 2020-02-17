Почему нельзя пить чай, когда ложка осталась в кружке: примета и рациональное объяснение

Почему приметы запрещают пить из чашки с ложкой

В старину ложке приписывали мистическое значение. Каждый член семьи имел свой столовый прибор, чужим пользоваться запрещалось. Объяснялись действия за столом приметами, сложившимися за много лет наблюдений. Много суеверий связано с ложкой.

Упавший на пол предмет был предвестием гостя. Его поднимали, когда гость желанный. Нежеланного «прогоняли» стуком ложки о пол или стол и словами «Сиди дома».

Считали, что не следует мыть столовые приборы сразу после еды. Ведь предметы пропитались энергетикой человека, им нужен отдых. И после мытья ложечку не вытирали полотенцем, считая, что действие привлечет наговор или сглаз.

Во время распития чая нельзя было оставлять ложку в кружке. Это могло принести много зла, неприятностей человеку. Тут предсказывали проблемы со здоровьем, финансовым благополучием. А незамужним девушкам оставленная в чае ложка сулила одиночество.

Современное значение приметы

В наше время многие не обращают внимания на приметы, сложившиеся в далеком прошлом. Но правила этикета, поведения за столом следует уважать. Одно из них гласит, что оставляющий в чашке с чаем ложечку – человек бескультурный. Он не понимает, что горячий чай может пролиться, испортить скатерть или одежду. Ведь ложка будет мешать наслаждаться напитком, ее придется придерживать другой рукой. Проще вытащить из чая прибор, положив на блюдце или салфетку.

Как связаны этикет и суеверие

Традиция пить чай сложилась на Руси в XVII веке, когда напиток был завезен из Китая. Постепенно сложились особые правила потребления ароматного чая. По-особому стал сервироваться стол. Подавался чай в специальных чашках или кружках. Сахар брали специальной ложечкой, размешивали в напитке и клали прибор на блюдце. Оставлять в горячем чае или кофе его нельзя. Ложка будет мешать наслаждаться питьем, поэтому ее обязательно вынимают из кружки.

Правила этикета и приметы единодушны в том, что нельзя оставлять ложку в кружке, когда начинаешь пить чай.

На какие ситуации и места распространяется действие приметы

Существует несколько объяснений, почему запрещено оставлять чайную ложку в кружке. Зависит толкование приметы от места действия и от того, кто не выполняет правила поведения за столом.

Оставит ложку:

ребенок – к разладу с родителями, обидам на них;

девушка – к расставанию с любимым, серьезной ссоре с ним;

пожилой человек – утратил доверие окружающих;

мужчина – встретится соперник, который сможет одолеть;

человек при посещении бара, ресторана, кафе – потерять уважение в глазах начальства;

за чаем дома – появятся финансовые затруднения;

в кружке, находясь в гостях – к утрате помощи влиятельного лица, краху планов.

Даже находясь в одиночестве, не стоит пренебрегать приметой, это принесет в дом болезни.