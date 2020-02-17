Почему нельзя пить чай, когда ложка осталась в кружке: примета и рациональное объяснение

С давних времен возникли суеверия, связанные со столовыми приборами. Особенно много примет о ложках пришли к современному человеку, ведь ими пользовались чаще, чем вилками. Потом часть примет вошли в правила этикета. Надо знать историю возникновения приметы, почему нельзя пить чай с ложкой в кружке, чтобы избавиться от имеющейся плохой привычки, пишет zen.yandex.ru.
Почему приметы запрещают пить из чашки с ложкой
В старину ложке приписывали мистическое значение. Каждый член семьи имел свой столовый прибор, чужим пользоваться запрещалось. Объяснялись действия за столом приметами, сложившимися за много лет наблюдений. Много суеверий связано с ложкой.
Упавший на пол предмет был предвестием гостя. Его поднимали, когда гость желанный. Нежеланного «прогоняли» стуком ложки о пол или стол и словами «Сиди дома».
Считали, что не следует мыть столовые приборы сразу после еды. Ведь предметы пропитались энергетикой человека, им нужен отдых. И после мытья ложечку не вытирали полотенцем, считая, что действие привлечет наговор или сглаз.
Во время распития чая нельзя было оставлять ложку в кружке. Это могло принести много зла, неприятностей человеку. Тут предсказывали проблемы со здоровьем, финансовым благополучием. А незамужним девушкам оставленная в чае ложка сулила одиночество.
Современное значение приметы
В наше время многие не обращают внимания на приметы, сложившиеся в далеком прошлом. Но правила этикета, поведения за столом следует уважать. Одно из них гласит, что оставляющий в чашке с чаем ложечку – человек бескультурный. Он не понимает, что горячий чай может пролиться, испортить скатерть или одежду. Ведь ложка будет мешать наслаждаться напитком, ее придется придерживать другой рукой. Проще вытащить из чая прибор, положив на блюдце или салфетку.
Как связаны этикет и суеверие
Традиция пить чай сложилась на Руси в XVII веке, когда напиток был завезен из Китая. Постепенно сложились особые правила потребления ароматного чая. По-особому стал сервироваться стол. Подавался чай в специальных чашках или кружках. Сахар брали специальной ложечкой, размешивали в напитке и клали прибор на блюдце. Оставлять в горячем чае или кофе его нельзя. Ложка будет мешать наслаждаться питьем, поэтому ее обязательно вынимают из кружки.
Правила этикета и приметы единодушны в том, что нельзя оставлять ложку в кружке, когда начинаешь пить чай.
На какие ситуации и места распространяется действие приметы
Существует несколько объяснений, почему запрещено оставлять чайную ложку в кружке. Зависит толкование приметы от места действия и от того, кто не выполняет правила поведения за столом.
Оставит ложку:
ребенок – к разладу с родителями, обидам на них;
девушка – к расставанию с любимым, серьезной ссоре с ним;
пожилой человек – утратил доверие окружающих;
мужчина – встретится соперник, который сможет одолеть;
человек при посещении бара, ресторана, кафе – потерять уважение в глазах начальства;
за чаем дома – появятся финансовые затруднения;
в кружке, находясь в гостях – к утрате помощи влиятельного лица, краху планов.
Даже находясь в одиночестве, не стоит пренебрегать приметой, это принесет в дом болезни.
А если все-таки пить из кружки, не вынимая ложки, – к чему это
Существует категория людей, не желающих верить в приметы, усваивать правила этикета. Они считают, что как привыкли пить чай, оставляя ложечку в кружке, так будут делать всегда. Переубедить невозможно.
Но и без мистических суеверий понятно, что вести необходимо себя культурно, ведь мы все-таки цивилизованные люди. Следует посмотреть на себя со стороны, увидеть, что случится, если оставить ложку во время чаепития в кружке.
Рациональное объяснение запрета без всякой мистики
Толкование правильного поведения за чаем должно убедить в том, что нельзя оставлять столовый прибор в чашке с горячим напитком. Это приведет к тому, что ложка в чае будет:
мешать наслаждаться чаепитием;
греметь, стукаясь о стенки фарфоровой чашки;
выскакивать из посуды, что приведет к выплескиванию горячей жидкости, ожогу.
Если во время чаепития отвлекаться на разговоры, то можно нечаянно поранить глаз торчащей из чая ложечкой. Недаром примета предостерегает, что придется обращаться к врачу по поводу нездоровья или травмы.
Другие приметы о чае
Существуют и другие суеверия, в которых фигурирует ароматный напиток. Связаны приметы чаще с посудой, из которой пьют чай. Известно, почему нельзя пить из разбитой кружки или оставлять в стакане чай, не допив его.
Нельзя оставлять недопитый чай, и вот почему
Современный человек торопится выполнить как можно больше дел. Поэтому в спешке обедает, оставляя в кружке недопитым чай. А ведь существует суеверие, что этого нельзя делать, так как можно:
получить выговор от начальства за плохо выполненную работу;
расстаться с любимым человеком;
рассориться с близкими людьми и остаться в одиночестве.
При употреблении чая, кофе следует расслабиться, получить удовольствие, не оставляя на дне чашки ни капли напитка.