Рэпер Гуф отменяет концерты из-за серьезной травмы

Все концерты, которые были запланированы у Алексея в конце этого месяца, отменяются. В частности, рэпер не выступит в Саратове.

«Приносим свои извинения от лица организаторов, а также от лица самого артиста и его команды. Всем, кто приобрел билеты, деньги будут возвращены. Гуфу желаем скорейшего выздоровления и возвращения на сцену», — говорится в сообщении, размещенном на странице саратовского клуба в социальной сети.

Восстанавливаться Гуф улетел в Таиланд. Поклонники надеются, что в этот раз отдых рэпера пройдет без приключений. Напомним, ранее Алексей, будучи в отпуске в этой азиатской стране, остался без денег и телефона и даже был вынужден просить финансовой помощи.

Тогда же артист вспомнил старый конфликт с известным спортсменом и экс-депутатом Дмитрием Носовым. По мнению Долматова, именно он разрушил его семью с Айзой Анохиной.

«Дмитрий Носов, это я тебе говорю — Леша Долматов. Я тебя жду. Или ты меня найди сам, понял? У меня семья из-за тебя разрушилась. Попадись ты мне на глаза, я тебя... Или проваливай в свою Москву, рассчитаемся там. Будь ты депутат, не депутат», — тогда возмущался Долматов.

Сейчас Алексея поддерживает новая девушка Юлия Королева. Уральская танцовщица, с которой певец познакомился на съемке коллекции своего бренда одежды, теперь везде сопровождает рэпера. Недавно они были в Израиле, где, как предположили поклонники, Гуф проходил лечение после очередного срыва. Известно, что много лет рэпер борется с зависимостью от запрещенных препаратов.

Как признавался исполнитель в одном из интервью, из-за пристрастия к наркотикам у него возникли проблемы с психикой. «У меня маниакально-депрессивный психоз и вялотекущая шизофрения. Я лежал в таких «дурках», где ничего не объясняют. В 2000 году положили в 15-ю психиатрическую — очень мрачно. Сначала кладут в самую буйную палату, привязывают, закалывают», — говорил Долматов.