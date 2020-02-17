Сексуальная эстонская модель Диана Хапрова запела, песню написал Сергей Крутихин!

«Я поработала с замечательным русским композитором из Эстонии, Сергеем Крутихиным и его командой - рассказывает Диана. - Мне всегда очень спокойно и комфортно работать с профессионалами высочайшего уровня. Сама песня взяла меня за душу сразу, как я увидела текст и услышала мотив, ведь она в моем случае автобиографическая! Спасибо всем, кто принимал участие в создании этой песни и всем тем, кому она понравится или нет. В ближайшее время песню можно будет услышать на лучших радиостанциях планеты!»