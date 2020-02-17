«Пугачева и Валерия помолодели»: поклонники не узнали на фото Полину Гагарину и Zivert

Поклонники Полины Гагариной не признали артистку на новом фото. Поп-звезду приняли за помолодевшую певицу Валерию, пишет Пятый канал.
На снимке, опубликованном на странице Гагариной в Instagram, артистка предстала в серебристом, облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Знаменитость позировала не одна — компанию ее составила российская поп-певица Zivert. Исполнительница хита «Life» предпочла стильный белый наряд: штаны, топ и современные массивные ботинки.
С красоткой Zivert. Песня года в Штутгарте! Спасибо всем за теплейшие аплодисменты,
- подписала пост звезда.
Фанаты отметили, что прическа Zivert повторяет завивку Пугачевой. А Гагарина чем-то похожа на этом фото на поп-исполнительницу Валерию. Снимок, как будто из 90-х, получился еще и благодаря ретро-стилю фотографии, которая якобы была сделана в феврале 1998 года.
Зиверт похожа на Пугачеву в молодости;
Красивые какие;
Пугачева и Валерия помолодели;
Огненные девушки;
Дуэт бы классный получился;
Ох! Две любимые дивы;
Прямо Дискотека 80-х,
— написали фолловеры.