«Пугачева и Валерия помолодели»: поклонники не узнали на фото Полину Гагарину и Zivert

На снимке, опубликованном на странице Гагариной в Instagram, артистка предстала в серебристом, облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Знаменитость позировала не одна — компанию ее составила российская поп-певица Zivert. Исполнительница хита «Life» предпочла стильный белый наряд: штаны, топ и современные массивные ботинки.

С красоткой Zivert. Песня года в Штутгарте! Спасибо всем за теплейшие аплодисменты,

Фанаты отметили, что прическа Zivert повторяет завивку Пугачевой. А Гагарина чем-то похожа на этом фото на поп-исполнительницу Валерию. Снимок, как будто из 90-х, получился еще и благодаря ретро-стилю фотографии, которая якобы была сделана в феврале 1998 года.