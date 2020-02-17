Пн, 17.02.2020
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«Пугачева и Валерия помолодели»: поклонники не узнали на фото Полину Гагарину и Zivert

Полина Гагарина

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Поклонники Полины Гагариной не признали артистку на новом фото. Поп-звезду приняли за помолодевшую певицу Валерию, пишет Пятый канал.

На снимке, опубликованном на странице Гагариной в Instagram, артистка предстала в серебристом, облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Знаменитость позировала не одна — компанию ее составила российская поп-певица Zivert. Исполнительница хита «Life» предпочла стильный белый наряд: штаны, топ и современные массивные ботинки.

С красоткой Zivert. Песня года в Штутгарте! Спасибо всем за теплейшие аплодисменты,

- подписала пост звезда.

Фанаты отметили, что прическа Zivert повторяет завивку Пугачевой. А Гагарина чем-то похожа на этом фото на поп-исполнительницу Валерию. Снимок, как будто из 90-х, получился еще и благодаря ретро-стилю фотографии, которая якобы была сделана в феврале 1998 года.

Зиверт похожа на Пугачеву в молодости;

Красивые какие;

Пугачева и Валерия помолодели;

Огненные девушки;

Дуэт бы классный получился;

Ох! Две любимые дивы;

Прямо Дискотека 80-х,

— написали фолловеры.

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