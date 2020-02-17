Красавец вырос! Юлия Высоцкая вышла в свет с сыном
Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский с сыном Петром посетили презентацию модной коллекции, передает Viva.
46-летняя Юлия Высоцкая и 82-летний Андрей Кончаловский на днях стали главными персонами на презентации капсулой коллекции бренда Ekonika, созданной совместно с актрисой. На fashion-дебют Юлию вдохновил 16-летний сын Петр Кончаловский: когда-то он подарил маме сумку, которую собственноручно разукрасил изображением ромашек. Высоцкой настолько это понравилось, что она решила создать модную линию по мотивам рисунка сына.
Конечно же, сын пришел поздравить маму с презентацией. Поклонники Юлии Высоцкой обратили внимание, что 16-летний Петр Кончаловский вырос невероятным красавцем, очень похожим на родителей. Согласны?
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