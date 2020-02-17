Пн, 17.02.2020
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Красавец вырос! Юлия Высоцкая вышла в свет с сыном
ФОТО!

Andrei Konchalovsky and Julia Vysotskaya

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский с сыном Петром посетили презентацию модной коллекции, передает Viva

46-летняя Юлия Высоцкая и 82-летний Андрей Кончаловский на днях стали главными персонами на презентации капсулой коллекции бренда Ekonika, созданной совместно с актрисой. На fashion-дебют Юлию вдохновил 16-летний сын Петр Кончаловский: когда-то он подарил маме сумку, которую собственноручно разукрасил изображением ромашек. Высоцкой настолько это понравилось, что она решила создать модную линию по мотивам рисунка сына.

Конечно же, сын пришел поздравить маму с презентацией. Поклонники Юлии Высоцкой обратили внимание, что 16-летний Петр Кончаловский вырос невероятным красавцем, очень похожим на родителей. Согласны?

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