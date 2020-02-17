Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 февраля

На этой неделе, примерно 19-20 числа, для Раков могут наступить важные перемены. Можно повстречать приятного человека, получить предложение о новой работе. Велика вероятность сделать неправильный выбор, поэтому его лучше оставить на день силы — 23 февраля, либо воспользоваться помощью врожденной сильной интуиции, которая редко подводит этих людей.

Лев

Львам придется на этой неделе успеть все сделать до пятницы, потому что в последний будний день звезды и планеты войдут в сильный диссонанс друг с другом. В любви придется пойти на соглашения и компромиссы, причем безоговорочно. Лучше принять сторону второй половинки или родственника, чтобы не омрачить выходные ссорами и никому не нужными недопониманиями.

Всем, кто находится в поисках второй половинки, тоже не желательно проявлять активность. Павел Глоба рекомендует Львам заняться домашними делами, обязанностями и не надеяться на «русский авось». Самыми благоприятными днями станут понедельник и вторник. В эти дни можно заняться работой или сделать оберег от сглаза своими руками. Он будет очень полезен в конце недели, когда активизируются враги и токсичные люди.

Дева

Начнется неделя не самым лучшим образом 17 числа желательно не начинать ссор и конфликтов на пустом месте, сосредоточившись на работе. Чтобы стать счастливее, придется избавиться от негативных установок. Сделать это можно лишь смирившись с тем, что в начале недели всё будет подвержено влиянию хаоса. Желательно не рисковать, не тратить деньги впустую, не говорить о своих планах на будущее.

Ситуация изменится лишь к 19-20 февраля, когда планеты и звезды найдут компромисс во взаимодействии. Это значит, что самые главные дела лучше запланировать именно на эти дни. Выходные буду удачными, потому что помогут забыть о неурядицах, очистить сознание от проблем. Для этого придется отдохнуть как следует и забыть напрочь о работе.

Весы

Людям этого знака Зодиака астролог настоятельно советует бороться с привычками, которые приводят к бедности . Также полезным будет творческий подход к решению рабочих неурядиц и задач. Больше всего на этой неделе повезет представителям сферы искусства, интеллектуальной сферы деятельности. Практически всю неделю звезды и планеты будут создавать идеальные условия для интеллектуального труда.

Очень повезет Весам и в любовной сфере. Это касается тех, кто уже находится в отношениях, а также тех, кто пока только на стадии поисков. В амурных делах креативный подход тоже будет не лишним. Можно придумать нестандартное свидание, подарить необычный подарок второй половинке. Не нужно бояться любовных признаний и честности.

Скорпион