Гороскоп Павла Глобы на неделю с 17 по 23 февраля

Портал Woman`s day поделился с нами главными советами от лучшего из лучших экспертов по анализу энергетики звезд и планет. Согласно прогнозам астролога, на этой неделе резких скачков позитивной и негативной энергии для большинства знаков Зодиака не ожидается.
Это будет спокойный период, в который должно получаться всё , за что мы беремся.
У Овнов много достоинств по знаку Зодиака. Проявятся они в первые два дня недели и 21-22 февраля. В это время звезды будут максимально созидательными, поэтому стоит вкладывать максимум усилий в работу, а также в нерешенные семейного характера дела. При решении любых задач следует использовать новые методики и не бояться экспериментировать. Если на работе будет трудный период, лучше не позволять себе нервничать.
В любви наступает период небольшой прохлады. Нужно дать второй половинке как можно больше свободы, меньше упрекать любимого человека за какие-то мелочи, да и в целом перестать предъявлять претензии. Одиноким Овнам можно выходить на любовную охоту, но при этом астролог советует выглядеть с иголочки, чтобы не терять уверенности. Пришло время посетить парикмахерскую и обновить гардероб.
Телец
В конце недели лучше не спорить со второй половинкой, не навязывать никому из окружения своего мнения. Также не желательно выдвигать требования в общении с начальством. О неурядицах и проблемах представителей этого знака не должен знать никто, так что желательно не распространяться о том, что происходит в жизни и не брать советов у знакомых. Это одна из причин, по которым удача часто обходит нас стороной.
Близнецы
Для Близнецов начинается период охоты за деньгами, успехом. Это благоприятный и продуктивный период на работе и в бизнесе, который следует потратить на решение главных неурядиц. Повысить свой доход помогут три эффективных способа. Также Павел Глоба советует не унывать, ведь любой начатый сейчас проект должен принести успех, особенно ближе к концу недели.
21 и22 февраля звезды примут очень удачное положение на небе, которое создаст благоприятные условия для отдыха, путешествий. На выходных Павел Глоба советует не думать о работе, если только там нет человека, в которого Близнецы влюблены по уши. Звезды значительно повысят обаяние и привлекательность этих людей, что поможет им добиться поставленных целей в амурной сфере.
Рак
На этой неделе, примерно 19-20 числа, для Раков могут наступить важные перемены. Можно повстречать приятного человека, получить предложение о новой работе. Велика вероятность сделать неправильный выбор, поэтому его лучше оставить на день силы — 23 февраля, либо воспользоваться помощью врожденной сильной интуиции, которая редко подводит этих людей.
Лев
Львам придется на этой неделе успеть все сделать до пятницы, потому что в последний будний день звезды и планеты войдут в сильный диссонанс друг с другом. В любви придется пойти на соглашения и компромиссы, причем безоговорочно. Лучше принять сторону второй половинки или родственника, чтобы не омрачить выходные ссорами и никому не нужными недопониманиями.
Всем, кто находится в поисках второй половинки, тоже не желательно проявлять активность. Павел Глоба рекомендует Львам заняться домашними делами, обязанностями и не надеяться на «русский авось». Самыми благоприятными днями станут понедельник и вторник. В эти дни можно заняться работой или сделать оберег от сглаза своими руками. Он будет очень полезен в конце недели, когда активизируются враги и токсичные люди.
Дева
Начнется неделя не самым лучшим образом 17 числа желательно не начинать ссор и конфликтов на пустом месте, сосредоточившись на работе. Чтобы стать счастливее, придется избавиться от негативных установок. Сделать это можно лишь смирившись с тем, что в начале недели всё будет подвержено влиянию хаоса. Желательно не рисковать, не тратить деньги впустую, не говорить о своих планах на будущее.
Ситуация изменится лишь к 19-20 февраля, когда планеты и звезды найдут компромисс во взаимодействии. Это значит, что самые главные дела лучше запланировать именно на эти дни. Выходные буду удачными, потому что помогут забыть о неурядицах, очистить сознание от проблем. Для этого придется отдохнуть как следует и забыть напрочь о работе.
Весы
Очень повезет Весам и в любовной сфере. Это касается тех, кто уже находится в отношениях, а также тех, кто пока только на стадии поисков. В амурных делах креативный подход тоже будет не лишним. Можно придумать нестандартное свидание, подарить необычный подарок второй половинке. Не нужно бояться любовных признаний и честности.
Скорпион
У Скорпионов неделя будет само динамичной и изменчивой. 19 и 20 февраля звезды будут максимально созидательными, затем на один день их энергия станет опасной и деструктивной, а потом снова наступит период спокойствия. На работе и в бизнесе придется бороться за светлое будущее, а также цепляться за каждую соломинку, прислушиваться к мнению близких людей.
В любви лучше расслабиться и плыть по течению, потому что в противном случае можно наломать дров. Простые упражнения из йоги помогут повысить энергетику и укрепить ее, что позитивно скажется на любых новых начинаниях. Выходные дни должны быть выходными. Не стоит пытаться навёрстывать упущенное и тратить время на дела. Лучше как следует отдохнуть, чтобы потом приступить к делами с новыми силами.
Стрелец
В понедельник у Стрельцов может всё валиться из рук и ничего не получаться. Лучше сосредоточиться на решении самых простых задач. Начиная со вторника можно сфокусироваться на командировках, поездках личного характера. Максимальная насыщенность этой недели событиями может плохо сказаться на сне и самочувствии.
Медитация для хорошего сна поможет забыть о неурядицах и важных делах, очистив сознание от разного мусора. Это будет очень благоприятная неделя для покупок и для смены обстановки, однако, Павел Глоба советует не поступать опрометчиво. Все самые важные шаги в своей жизни нужно как можно тщательнее продумывать. Не нужно слушать мнение окружающих.
Козерог
Семейным Козерогам желательно потратить часть денег на родных и близких, на обустройство собственного дома или квартиры. Можно начать делать ремонт, совершать переезд. Всем, кто находится в поисках новых чувств. Повезет повстречать на своем пути интересных людей. Не нужно бояться знакомств. Желательно проявляться больше инициативы.
Водолей
В любовной сфере необходимо двигаться вперед. Пустые ожидания и надежды ни к чему хорошему не приводят. Это означает, что пришло время действовать, брать быка за рога. Благоприятными днями станут 17 и 18 февраля. В начале недели удача улыбнется не только тем. Кто в поисках, но и тем, кто уже давно влюблен. Можно будет возродить старые отношения, вдохнув в них новую жизнь.
В работе и бизнесе немало побед будет добыто посредством использования врожденной харизмы. Также полезно заниматься поисками новых увлечений, развитием талантов. Всё это потребует больших затрат энергии, сил и нервов, поэтому лучше не забывать следить за своим самочувствием. Порой даже самым воодушевленным людям нужен отдых.
Рыбы
Рыбы станут на этой неделе более чуткими. Эмпатия помогает лучше чувствовать людей, что будет полезным в любви и во взаимоотношениях с друзьями, родственниками. Нужно постараться помочь тем, кто находится в депрессии, в апатии. В понедельник 17 февраля лучше начать неделю с помощи себе любимым, потому что это будет самый неблагоприятный день.
В начале недели лучше не делиться ни с кем своими планами на будущее, не проявлять чрезмерной физической активности. Также Павел Глоба советует Рыбам почаще скрывать свою личную жизнь от окружающих. Полезно будет сфокусироваться на домашних делах, попробовать сделать близким людям сюрприз. Если что-то пойдет не так. Лучше не раздражаться лишний раз, а поберечь нервы.