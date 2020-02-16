Гороскоп на 17 февраля: Рыбам не стоит поддаваться на соблазны, а Девам нужно отдохнуть

Овен

День лишней борьбы. Поэтому задумайтесь, нужна ли она вообще вам.

Телец

Когда делаете первый шаг, осторожно смотрите под ноги.

Близнецы

Только вперед! Хотя будет немного трудно.

Рак

Период финансовых трудностей начался. Еще не время наслаждаться плодами своего труда.

Лев

Нужно немного аккуратней относиться к собственным финансам.

Дева

Пришло время для развлечений с друзьями. Хорошо проведите время вместе.

Весы

Проявите всю свою мудрость. Сегодня это очень важно.

Скорпион

Остановитесь и обдумайте свои дальнейшие шаги, пригодится вскоре.

Стрелец

День для активных действий, воспользуйтесь этим шансом, советует «Сегодня».

Козерог

Трудно внимательнее присмотреться к тем людям, которые вас окружают, возможно, кто-то задумал что-то плохое.

Водолей

Хороший период для развития собственного дела.

Рыбы