Гороскоп на 17 февраля: Рыбам не стоит поддаваться на соблазны, а Девам нужно отдохнуть

Эта неделя стартует с благоприятного 24-го лунного дня — его надо активно использовать для укрепления собственного здоровья и повышения духовного уровня. Нет лучшего периода для разрушения старого и созидания нового, чем сегодняшний день. Этот понедельник обязательно должен быть подкреплен достойной целью. Сегодня тело полностью находится под контролем разума, и это надо использовать максимально мудро.
Овен
День лишней борьбы. Поэтому задумайтесь, нужна ли она вообще вам.
Телец
Когда делаете первый шаг, осторожно смотрите под ноги.
Близнецы
Только вперед! Хотя будет немного трудно.
Период финансовых трудностей начался. Еще не время наслаждаться плодами своего труда.
Лев
Нужно немного аккуратней относиться к собственным финансам.
Дева
Пришло время для развлечений с друзьями. Хорошо проведите время вместе.
Весы
Проявите всю свою мудрость. Сегодня это очень важно.
Скорпион
Стрелец
День для активных действий, воспользуйтесь этим шансом, советует «Сегодня».
Козерог
Трудно внимательнее присмотреться к тем людям, которые вас окружают, возможно, кто-то задумал что-то плохое.
Водолей
Хороший период для развития собственного дела.
Рыбы
Сегодня не стоит поддаваться на соблазны.