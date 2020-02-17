Заворотнюк могут вылечить уже в марте: появились сенсационные данные о болезни актрисы

Как сообщает телекомпания «Мир24», медики из Беларуси открыли эффективный метод лечения этого смертельного заболевания с помощью нового микроскопа, который позволяет при многократном увеличении найти и удалять глиомы.

Кроме того, ученые создали уникальный препарат «Темодекс», который растворяет раковые клетки, предотвращая возвращение болезни. Отмечается, что над разработкой препарата 8 лет трудилась большая команда из 30 ученых и врачей.

«Это первая в мире гидрогелевая терапевтическая система для локальной химиотерапии опухолей головного мозга высокой степени злокачественности», — рассказала завлабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ Татьяна Юркштович.

Как объяснила медик, разработанный гель, в состав которого входит химиопрепарат, наносится на место опухоли. В процессе растворения высвобождается вещество, которое и убивает раковые клетки. Благодаря этому врачи смогли продлить жизнь около 50 пациентов до двух лет.

В данный момент налажено полноценное производство препарата, который уже в марте поступит во все онкоцентры Беларуси. В планах разработчиков вывести его и на рынок Западной Европы.

Напомним, по слухам именно глиобластома была диагностирована у российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Впрочем, сейчас точных данных о состоянии ее здоровья нет, как нет и сведений о терапии, которую она проходит.

По последней информации звезда сериала «Моя прекрасная няня» была выписана из клиники, в которой она проходила курс лечения, из-за невозможности родственников дальше оплачивать пребывание в лечебном учреждении.