Филипп Киркоров выпустил провокационный клип с участием Екатерины Варнавы

На этот раз Филлип Бедросович сыграл обезумевшего от соблазнов священника. А роль обольстительницы досталась Екатерине Варнаве.

В клипе «Романы» для антуража задействованы картины-коллажи, которые создали специально для ролика. А герои облачены в костюмы из модной коллекции от кутюр на тему античных богов.

Новое видео Киркорова поклонники восприняли неоднозначно. Многим не понравилось, что исполнитель взял религиозную тематику за основу, и якобы так оскорбил чувства верующих. Особой критике поддали образы монахинь в ролике. В итоге большинство фанов сочли клип богохульным.

В комментариях под роликом в интернете они писали: «Шуму теперь будет, мало не покажется, Киркорова по популярности решил приседалыча переплюнуть», «Сам Киркоров уже токсичен.... А песни совсем не понятно для кого поет.... Такая безвкусица», «Банальные слова и музыка. От него большего ждешь. Грустно. Где талантливые поэты и композиторы?», «Мягко говоря, не комильфо».

Известно, что «Романы» станет титульной песней нового альбома Филиппа Киркорова, премьера которого должна состояться 6 марта. Всего запланировано 20 композиций.