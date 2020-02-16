Вс, 16.02.2020
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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Тилль Линдеманн

ФОТО: El Universal/Zumapress.com

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн, известный своими эпатажными художественными экспериментами на стыке эстетик разных тоталитарных стран, дал русское матерное название своему новому коллективу, чей клип был опубликован на порнографическом сайте в связи с цензурными ограничениями, пишет Gazeta.ru.

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн основал новый коллектив, играющий в жанре EDM, который назвал русским нецензурным словом.

Группа уже выпустила клип на песню «Till the End», который пришлось разместить на порносайте из-за провокационного содержания.

Использование русского мата в качестве названия нового коллектива стало новым шагом в отношениях Линдеманна с восточноевропейской эстетикой. В ноябре он опубликовал в своем Instagram видеоролик, записанный на улицах Санкт-Петербурга, в которой сам вокалист, одетый в плащ, дерется под песню «Калинка» с космонавтом в исполнении музыканта Петера Тэгтгрена на Дворцовой площади.

Таким образом Лидеманн и Тэгтгрен инсценировали эпизод из клипа Rammstein «Deutschland», в котором были изображены немецкий политик Эрих Хонеккер и космонавт Зигмунд Йен.

Позднее Линдеманн и Тэгтгрен вновь появились в этих образах на плакате нового клипа Lindemann «Frau & Mann», стилизованном под кинопостер времен холодной войны. Вместе с ними на плакате также появились актер Петер Стормаре и украинская певица Светлана Лобода.

Исполнительница была изображены в легком белом платье, ее держал на своих руках космонавт-Тэгтгрен, который вносил певицу в дверь на руках на фоне звездного неба.

Позднее в сети был опубликован сам клип, действие которого происходило на хрустальном заводе в Санкт-Петербурге, где директор предприятия в исполнении Линдеманна, пытался совершить изнасилование супруги своего брата-космонавта, которую сыграла Лобода.

В том же месяце Светлана Лобода сообщила в своих социальных сетях о подготовке к выпуску нового альбома «Sold out», а также о решении попрощаться с «привычным звучанием», однако не сообщила, в каком стиле собирается работать в будущем.

А в начале января 2020 года Лобода поздравила Линдеманна с днем рождения и исполнила в эфире программы «Вечерний Ургант» песню «маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке.

В октябре 2019 года сам Линдеманн, вместе с Тэгтгреном и другими друзьями певицы, присутствовал на праздновании 37-го дня рождения Лободы в Санкт-Петербурге. После празднования исполнительница опубликовала в своем Instagram фотографию с вечеринки, подписанную: «Мой день. Моя ночь».

Слухи об отношениях звездной пары появились в СМИ после их встречи на фестивале «Жара» в Баку. Артистов неоднократно спрашивали об их личной жизни в интервью, однако и Лобода, и Линдеманн избегают прямых ответов на вопросы о своих отношениях.

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