Митя Фомин оплатил пластическую операцию своей сестре

Митя Фомин привел на процедуру SMAS-лифтинга сестру Светлану. Женщина была недовольна тем, как выглядела в последнее время, проявились возрастные изменения. Буквально полгода назад, когда Митя Фомин опубликовал фото с сестрой, многие фанаты приняли ее за маму артиста.

Помочь родственнице звезды взялась пластический хирург Мария Егорова, которая отметила хорошую генетику пациентки и определила необходимость коррекции по укреплению овала лица. Стоимость процедуры составила 7300 евро.

После этого вида подтяжки не требуется длительная реабилитация. Митя забрал сестру из клиники буквально на следующий день, подарив цветы хирургу. Как процедура изменила Светлану и удалось ли добиться желаемых результатов, певец обещал рассказать после того как пройдут отеки и закончится восстановительный период.

Сам Фомин следит за своим внешним видом. Он ведет здоровый образ жизни и может похвастаться стальным прессом и рельефом тела. При этом утверждает, что ничего особенного для этого не делает, а просто старается не сидеть на месте.