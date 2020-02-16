Вс, 16.02.2020
Некислый показ с Limon.ee в Нарве: смотри, кто пришел и получил крутые призы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Артур Пирожков представил новый клип на песню «Летим со мной»

Артур Пирожков/Александ Ревва

ФОТО: Пятый канал/Пресс-служба

На кадрах они с женой Анжеликой демонстрируют свои нежные и романтические чувства друг к другу, пишет Life.ru.

Певец и юморист Александр Ревва под псевдонимом Артур Пирожков опубликовал в Youtube новый клип на песню «Летим со мной».

Это не просто очередное видео, это манифест нежности и чувственности, приглашение любить и быть любимыми. Лирический герой Артура Пирожкова снова поет о самом главном чувстве в жизни — о любви,

— говорится в описании к видео.

По словам авторов, новое видео поможет всем сердцем проникнуться и глубоко погрузиться в совершенно особенную атмосферу.

На черно-белых кадрах певец вместе с женой Анжеликой романтично обнимаются и целуются на берегу моря, гуляют под пальмами и катаются на мотоцикле.

Песня «Летим со мной» вошла в состав альбома «Все о любви», который Артур Пирожков опубликовал в Instagram 14 февраля в честь Дня всех влюбленных.

НАВЕРХ