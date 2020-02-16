Артур Пирожков представил новый клип на песню «Летим со мной»

На кадрах они с женой Анжеликой демонстрируют свои нежные и романтические чувства друг к другу, пишет Life.ru.
Певец и юморист Александр Ревва под псевдонимом Артур Пирожков опубликовал в Youtube новый клип на песню «Летим со мной».
Это не просто очередное видео, это манифест нежности и чувственности, приглашение любить и быть любимыми. Лирический герой Артура Пирожкова снова поет о самом главном чувстве в жизни — о любви,
— говорится в описании к видео.
По словам авторов, новое видео поможет всем сердцем проникнуться и глубоко погрузиться в совершенно особенную атмосферу.
На черно-белых кадрах певец вместе с женой Анжеликой романтично обнимаются и целуются на берегу моря, гуляют под пальмами и катаются на мотоцикле.
Песня «Летим со мной» вошла в состав альбома «Все о любви», который Артур Пирожков опубликовал в Instagram 14 февраля в честь Дня всех влюбленных.
Влюблённые!!! Альбом «Всё о любви» уже в сети!!! Ссылки в сториз!!! Скачивайте, слушайте и пишите свои комментарии, какие песни больше всего понравились. С Праздником!!! С Днём Всех Влюблённых!!! ❤️ И не забудьте, новое видео на песню #летимсомной сегодня на #youtube в 14.00. #всёолюбви #праааааздник