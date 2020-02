Артур Пирожков представил новый клип на песню «Летим со мной»

Влюблённые!!! Альбом «Всё о любви» уже в сети!!! Ссылки в сториз!!! Скачивайте, слушайте и пишите свои комментарии, какие песни больше всего понравились. С Праздником!!! С Днём Всех Влюблённых!!! ❤️ И не забудьте, новое видео на песню #летимсомной сегодня на #youtube в 14.00. #всёолюбви #праааааздник

