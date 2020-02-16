В Австралии погиб создатель музыкальной группы Triplex

Автор ремикса на саундтрек «Бригады», создатель музыкальной группы Triplex погиб в Австралии. Андрея Иванова унесло в океан, а позже выбросило на скалы. Его жене чудом удалось спастись, с переломами она была госпитализирована. Об этой трагедии на своей странице в Facebook рассказал журналист Михаил Козырев.

Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет,

— написал Козырев.

Композитору и диджею Андрею Иванову было 47 лет. Он является создателем ремикса на саундтрек к сериалу «Бригада», который был популярен в 2000-е годы.