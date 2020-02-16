Вс, 16.02.2020
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Смотрите, как устанавливали колесо обозрения на торговом центре T1 Mall of Tallinn

T1 Mall of Tallinn Skywheel

ФОТО: Madis Sinivee / Postimees

Человек создает грандиозные сооружения и здания, чтобы оставить что-то о себе в истории. Тоже происходит и в постоянно меняющемся Таллинне.

T1 Mall of Tallinn является первым в Европе торговым центром, установившим на своей крыше колесо обозрения. Всего в мире подобных центров всего пять и все они находятся в Азии.

«Первой мыслью было, что заказчик сошел с ума», – вспоминает ответственный конструктор торгового центра Пааво Пиканд.

Уникальное для Европы колесо обозрения поднимает гостей на высоту 120 метров над уровнем моря и позволяет увидеть Таллинн совершенно с другого ракурса.

В специальном выпуске на Kanal 2 подробно о том, как родилась и воплащалась идея расскажут ее авторы и исполнители.

Передача «Kuidas ratas katusele sai?» на Kanal 2 сегодня вечером в 18.00

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