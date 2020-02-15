В сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Первые кадры с Бэтменом в исполнении Роберта Паттинсона опубликовал в своем Twitter-аккаунте постановщик нового фильма о супергерое Мэтт Ривз. На коротком видео теста камеры Темный рыцарь предстал в красном фильтре на фоне мрачной мелодии, похожей на имперский марш из «Звездных войн».

Впечатленные фанаты отметили, что Паттинсон на удивление органично вписался в суровый образ защитника Готэма. На ролике также заметно, что костюм человека-летучей мыши претерпел изменения: в броне появились металлические пластины, а фирменный знак на груди состоит будто из деталей пистолета.

Споры вызвал разве что появившийся у Бэтмена воротник. А сам стройный Паттинсон после мускулистого Бена Аффлека породил забавные мемы на тему худобы обновленного героя комиксов.