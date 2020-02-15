Сын Никаса Сафронова упал с лестницы в Таиланде и попал в больницу

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин в очередной раз попал в неприятную ситуацию: он упал с лестницы в Таиланде, где сейчас отдыхает, и попал в больницу. Пианист опубликовал видеообращение и фото с больничной койки на своей странице в Instagram.

Молодой человек травмировал ногу и пожаловался, что рентген вообще находится на другом острове, поэтому пока его делать не стали, врач дал пострадавшему крем и назначил уколы.

Пианист рассказал, что хруст был сильный, но он надеется, что это не перелом, а просто ушиб. Лука пообещал держаться и посоветовал всем быть осторожнее и беречь себя.