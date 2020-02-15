46-летний Робби Уильямс и его жена стали родителями в четвертый раз

О прекрасных новостях в День Святого Валентина рассказала супруга Робби Уильямса актриса Айда Филд. Радостью с поклонниками она поделилась в своем Инстаграме, передает Joinfo.com.

Пополнение в семействе Робби Уильямса

Новоиспеченная мама написала, что малыша Бо Бенедикта Энтховена Уильямса родила суррогатная мать – та же женщина, которая в 2018 году подарила супругам младшую дочь Коко.

В доказательство того, что в семье стало на одного малыша больше, Айда Филд показала трогательное фото, на котором запечатлены ножки всех деток. Одни из них точно принадлежат новорожденному.

Первенцев дочь Тедди и сына Чарльтона Айда родила сама, а младшие детки появились на свет с помощью суррогатной матери.

Робби Уильямс женился на Айде в 2010 году после четырех лет знакомства. В тот момент ему было 36 лет.

Однажды в интервью известный певец рассказал, как его жизнь изменило отцовство. По его словам, он совершенно не жалеет, что отказался от разгульного образа существования, интриг с женщинами, скандальных ситуаций ради любимой и их детей.

«Сейчас моя жизнь гораздо счастливее, чем была раньше» – сказал тогда певец.

Нет сомнения, что малыш Бо принесет еще больше счастья в эту замечательную семью. Ждем, когда многодетные родители захотят показать всему миру личико новорожденного сына!