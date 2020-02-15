46-летний Робби Уильямс и его жена стали родителями в четвертый раз

В семье певца, автора песен и актера, а также бывшего участника группы Take That праздник. Робби Уильямс снова стал папой.
О прекрасных новостях в День Святого Валентина рассказала супруга Робби Уильямса актриса Айда Филд. Радостью с поклонниками она поделилась в своем Инстаграме, передает Joinfo.com.
Пополнение в семействе Робби Уильямса
Новоиспеченная мама написала, что малыша Бо Бенедикта Энтховена Уильямса родила суррогатная мать – та же женщина, которая в 2018 году подарила супругам младшую дочь Коко.
В доказательство того, что в семье стало на одного малыша больше, Айда Филд показала трогательное фото, на котором запечатлены ножки всех деток. Одни из них точно принадлежат новорожденному.
'Spot the difference...' On this Valentine's Day, we would like to celebrate love in the most awesome way... Beau Benedict Enthoven Williams As with Coco, he is biologically ours, but born via our same incredible surrogate. We are so blessed to have our healthy son safely in our arms and are officially complete as a family ❤️❤️❤️ #happyvalentinesday #surprise #familyof6 #whodathunkitinthe90s The Williams Family xx
Первенцев дочь Тедди и сына Чарльтона Айда родила сама, а младшие детки появились на свет с помощью суррогатной матери.
Робби Уильямс женился на Айде в 2010 году после четырех лет знакомства. В тот момент ему было 36 лет.
Однажды в интервью известный певец рассказал, как его жизнь изменило отцовство. По его словам, он совершенно не жалеет, что отказался от разгульного образа существования, интриг с женщинами, скандальных ситуаций ради любимой и их детей.
«Сейчас моя жизнь гораздо счастливее, чем была раньше» – сказал тогда певец.
Нет сомнения, что малыш Бо принесет еще больше счастья в эту замечательную семью. Ждем, когда многодетные родители захотят показать всему миру личико новорожденного сына!
Возможно, Робби и Айда последуют примеру Анны Курниковой и Энрике Иглеисаса. В день, когда их дочке исполнилось две недели, счастливые родители опубликовали в своих микроблогах первые фото малышки.