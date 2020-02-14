День Валентина! Беременная жена Валерия Карпина показала, как целовалась с ним в Тарту у фонтана

Певица Дарья Карпина, родившаяся в Нарве и известная эстонской публике по фамилии Гордеева, когда-то пела в одной из самых популярных русских групп Эстонии - BeFree, в эту новогоднюю ночь коллектив воссоединился для совместного выступления.
Недавно артистка объявила, что находится на седьмом месяце беременности и скоро подарит российскому футболисту и футбольному тренеру клуба ФК Ростов Валерию Карпину второго ребенка, у них уже растет общая дочь. Тогда об этом писали практически все российские спортивные издания.
14 февраля - День всех влюбленных - Дарья проводит без Валерия, который уехал на сборы. Но молодая женщина вспоминает их страстный поцелуй в Тарту у известного фонтана «Целующиеся студенты».
«С днем влюбленных вас, мои дорогие!
В Эстонии 14.02. еще называют Sõbrapäev, что означает - День друзей. Поэтому, всех друзей тоже с праздником!
И, конечно, Валечек поздравляю отдельно. Есть у меня здесь Валентинки, отзовитесь?
А еще интересно, кто отмечает этот праздник? И каким образом? Дарите ли вы своей половинке подарки?» - пишет Дарья.
@vgkarpin далеко сегодня, но мы его очень любим 😍 Не только в этот день😂☝🏻 С днем влюбленных вас, мои дорогие❤️ В Эстонии 14.02 еще называют Sõbrapäev, что означает - день друзей. Поэтому, всех друзей тоже с праздником! 😘 И, конечно, Валечек поздравляю отдельно. Есть у меня здесь Валентинки, отзовитесь? 🤗 А еще интересно, кто отмечает этот праздник? И каким образом? Дарите ли вы своей половинке подарки? #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #нарва #narva #eesti #estonia #эстония #вожиданиичуда #беременность #третьябеременность #маматроихдетей #pregnancy #motherhood #thirdpregnancy #деньвлюбленных #деньсвятоговалентина #saintvalentin #valentine #14февраля