День Валентина! Беременная жена Валерия Карпина показала, как целовалась с ним в Тарту у фонтана

Недавно артистка объявила, что находится на седьмом месяце беременности и скоро подарит российскому футболисту и футбольному тренеру клуба ФК Ростов Валерию Карпину второго ребенка, у них уже растет общая дочь. Тогда об этом писали практически все российские спортивные издания.

14 февраля - День всех влюбленных - Дарья проводит без Валерия, который уехал на сборы. Но молодая женщина вспоминает их страстный поцелуй в Тарту у известного фонтана «Целующиеся студенты».

«С днем влюбленных вас, мои дорогие!

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В Эстонии 14.02. еще называют Sõbrapäev, что означает - День друзей. Поэтому, всех друзей тоже с праздником!

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И, конечно, Валечек поздравляю отдельно. Есть у меня здесь Валентинки, отзовитесь?

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