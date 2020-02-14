Праздник оргий и жертвоприношений. Как появился День всех влюбленных

Валентинка из Древнего Рима

Жизнь в древние времена была далека от современных романтических идеалов: войны, неурожаи, эпидемии. Главной задачей женщин и мужчин было продолжение рода. Особенно это было важно в Древнем Риме, где поклонение семье было одной из скреп государства. Ещё задолго до того момента, как Рим стал империей и правил миром — в 276 году до н.э., дела у него обстояли не очень. Как пишут античные историки, общину поразила эпидемия. У женщин было огромное число мертворождённых детей и выкидышей. Была ли тому виной плохая гигиеническая обстановка, некачественное зерно или сезонные эпидемии, мы не узнаем. Но жрецы решили, что дело в Божьем гневе. Поэтому с III века до нашей эры в Риме проводили праздники плодородия.

Они были посвящены богине семьи и "лихорадочной" (расшифровывайте в меру испорченности) любви Юноне и богу похоти и веселья Фавну, или Пану. Последнего изображали козлоподобным существом с флейтой в окружении нимф. Этот праздник начинался 14 февраля и разгонялся до полных мощностей в ночь на 15 февраля. 14 февраля все незамужние женщины обязаны были написать на папирусе своё имя и бросить в общую корзину, которая стояла посреди римского форума. А следом к корзине подходили мужчины. И вытягивали валентинки с именем женщины — жениться никто не просил. Но мужчина и женщина были обязаны пробыть вместе праздничные сутки и с пользой провести время в оргии.

Любись-веселись — День святого Валентина по старинке

Неправильным будет называть этот древнеримский праздник Днём святого Валентина. Потому что в те времена, когда его начали отмечать, ещё не было никакого святого Валентина, как, впрочем, и христианства. А называли торжества люперкалии. Люпос — с латыни это волчица. А волки были очень важны для римской мифологии. Именно волчица вскормила основателей Рима Ромула и Рема. И поэтому праздник проводили в священном гроте Луперкаль, возле Палатинского холма. Луперкаль — волчий грот. Якобы в нём эта волчица некогда и проживала.

Перед началом торжеств жрецы должны были принести в жертву двух животных: козла и собаку. Козла убивали в честь плодородия. Собаку — в знак духовного очищения. Как правило, животных убивали не по одному, а помногу. Затем с собак снимали шкуру и нарезали её полосками. Получалась такая плеть — этой плетью мужчины должны были хлестать женщин, символически выбивая из них хворь, проказу, злых духов — в общем, всё нечистое. А затем успех побиения собачьей кожей нужно было закрепить. Тогда мужчины и женщины раздевались и начиналась оргия — по народному поверью, после этого должны были родиться исключительно здоровые дети.

День святого Валентина