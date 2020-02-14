Дмитрия Тарасова ждут серьезные последствия из-за шутки про коронавирус

Спортсмен опубликовал фото, на котором его стрижет парикмахер азиатской внешности, оставив рядом с ним надпись: «Коронавирус». Снимок вызвал бурную реакцию со стороны организации «Футбол против расизма в Европе». Они заявили, что кадр является расистским. В учреждении Российскому футбольному союзу предложили применить к Дмитрию Тарасову дисциплинарные санкции. Сам футболист был очень удивлен реакцией на его публикацию. Он сказал, что это всего лишь шутка. Парикмахер ему рассказал, что все стали его спрашивать, какой он национальности и не заражен ли коронавирусом. За свою выходку Тарасов извиняться не стал, пишет 7d.org.ua.