Алексей Потехин вновь едет в Таллинн с песнями группы «Руки Вверх!»: готовы плясать и подпевать?

В субботу, 7 марта, всех вас и нас приглашают в ночной клуб HOLLYWOOD в Таллинне на любимую многими вечеринку - «Танцевальный Pай»!
В эту особенную ночь «Танцевальный рай» празднует свой 11-й день рождения и когда стрелки часов покажут полночь, наступит 8 марта - самый нежный праздник в году - Международный Женский День!
Впервые главным событием ночи станет долгожданный концерт легендарной группы «поднимаем РУКИ ВВЕРХ» (Москва)!
В программе все любимые хиты: от «18 мне уже» до «Крошка моя».
Всю ночь на сцене клуба нон-стоп уникальная шоу-программа из России.
Эстетическое наслаждение подарит яркое представление, сочетающее в себе изящную хореографию, грацию, женственность и сексуальность - эротическое шоу-герлз из Санкт-Петербурга – захватывающий танец, который поражает воображение!
99 процентов лучших российских хитов играют резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.
Праздничный торт, воздушные шары и специальные декорации, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, блеск конфетти, фейерверк эмоций – всё это радость торжественного празднования дня рождения и женского дня!
В эту ночь Эдемский сад наполнится энергией и закружатся вихри страстей.
Еще больше свободы и фантазии, больше зрелищности и увлекательности!
Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!
Больше информации на www.trai.ee.
Начало в 23:00.
Забронировать столики можно по телефону: 55 611 877.
Билет - 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет - 50 €.
Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!
NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли!
СПЕШИТЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в Piletilevi (до 23.02. - 15€ и VIP 35€, 24.02. - 5.03. - 17€ и VIP 40€).