Алексей Потехин вновь едет в Таллинн с песнями группы «Руки Вверх!»: готовы плясать и подпевать?

В эту особенную ночь «Танцевальный рай» празднует свой 11-й день рождения и когда стрелки часов покажут полночь, наступит 8 марта - самый нежный праздник в году - Международный Женский День!

Впервые главным событием ночи станет долгожданный концерт легендарной группы «поднимаем РУКИ ВВЕРХ» (Москва)!

В программе все любимые хиты: от «18 мне уже» до «Крошка моя».

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп уникальная шоу-программа из России.

Эстетическое наслаждение подарит яркое представление, сочетающее в себе изящную хореографию, грацию, женственность и сексуальность - эротическое шоу-герлз из Санкт-Петербурга – захватывающий танец, который поражает воображение!

99 процентов лучших российских хитов играют резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.

Праздничный торт, воздушные шары и специальные декорации, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, блеск конфетти, фейерверк эмоций – всё это радость торжественного празднования дня рождения и женского дня!

В эту ночь Эдемский сад наполнится энергией и закружатся вихри страстей.

Еще больше свободы и фантазии, больше зрелищности и увлекательности!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Больше информации на www.trai.ee.

Начало в 23:00.

Забронировать столики можно по телефону: 55 611 877.

Билет - 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет - 50 €.

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли!