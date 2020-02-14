Почему кошки трогают лапкой лицо своего хозяина

Некоторые поступки усатых друзей вызывают смех, а некоторые ― недоумение. Например, попробуем разобраться, зачем кот «поднимает лапу» на хозяйку или хозяина, трогая мягкими подушечками лицо.

Пытается заставить вас встать с места

Чаще всего это происходит рано утром, когда вы еще спокойно спите в своей постели и вдруг чувствуете прикосновение кошачьих лап к лицу. Кстати, они не случайно могут показаться вам влажными, так как кошки потеют только через лапы.

Раннее пробуждение питомца связано с биологическими часами, а также с физической активностью и потребностью в питании. Прививайте коту дисциплину, следуя четкому графику кормлений в течение дня.

Постарайтесь отнестись с пониманием к природной сущности своего любимца. Для этого кормите пушистого друга плотным ужином, оставляйте мисочки с питьем и кормом полными на утро и всегда держите открытым доступ к лотку. Вспоминает свою маму

Большой вопрос, помнят ли подросшие котята и взрослые кошки свою маму. Но научно доказано, что желание кота потоптаться по вашему лицу связано с детством и с приятными воспоминаниями о вскармливании материнским молоком.

«Молочный шаг» ― термин, используемый ветеринарами для определения особенностей поведения котенка при получении пищи от кормящей кошки. Котята попеременно надавливают передними лапками на живот матери, тем самым стимулируя выделение молока. Детский рефлекс сохраняется у кошек на всю жизнь ― это особая форма успокоения, ласки, проявления любви и доверия к своему хозяину.

Выражает свои чувства

Мы часто путаем попытки кота привлечь наше внимание с хулиганством. Что ж, не стоит воспринимать это как проявление хищных инстинктов и прямую угрозу нападения. Скорее, это свидетельствует о том, что ваш усатый друг к вам благодушно расположен и призывает к ответным ласкам.

Чаще всего это происходит, когда мы увлечены другим делом. Например, кот тычет пушистой конечностью вам в лицо, пытаясь заставить отвлечься от телефонного разговора, чтения любимой книги или просмотра кино.

Обращайте внимание на хвост питомца. Свое хорошее расположение к хозяину домашние кошки показывают поднятием хвоста вертикально вверх. А если хвост и уши прижаты, то животное чем-то раздосадовано и настроено на конфликт.

Просит с ним поиграть

Кошки умеют себя развлечь и хозяевам скучать не дают. Все мы хотя бы раз испытывали трепет от внезапного приземления когтистых лап откуда-то сверху или должны были спасать ноги и руки от царапающих атак.

С кошками необходимо играть, если вы желаете создать для них комфортные условия совместного проживания. В играх проявляется их древний инстинкт охотника, поэтому старайтесь чаще занимать свою кошку в дневное и вечернее время, чтобы не стать «легкой добычей» ночью.

Уделяйте игре хотя бы 10-15 минут до приема пищи, создавайте иллюзию охоты, тренируйте у питомца гибкость и ловкость, используя игрушки на веревочках и броски мячиков, тогда вы будете иметь все шансы на спокойный сон. Хочет пометить хозяина, как свою собственность

В кошачьих лапках находятся железы, с помощью которых усатые собственники помечают свое имущество. Касаясь любой поверхности, в том числе хозяйского лица, коты оставляют информационные метки и повышают уровень своего комфорта в среде обитания, то есть по всему вашему дому.

Все перечисленное говорит о том, что кошачьи лапы выполняют множество важных функций. При помощи лап кошки общаются, обозначают свою территорию, ухаживают за собой, обороняются, успокаиваются и безопасно совершают прыжки с высоты.