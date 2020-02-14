Участники «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Гостями шоу «Вечерний Ургант» стали три артиста из юмористического коллектива: Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица. Вспоминая свой творческий путь, комики признались, что бывали случаи, когда в команде доходило до рукоприкладства, пишет «Стархит».
В ходе беседы с Иваном Ургантом Ершов вспомнил, что одна из потасовок случилась в 2000 году, когда Ярица и Исаев репетировали номер, изображая музыкантов группы «Чайф».
«Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». А второй ему говорил: «Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козел». Режиссер попросил еще раз прогнать этот момент. Исаев повторил и начал смаковать это слово «козел». Максим через какое-то время попросил: «Серый, не говори больше «козел». Тот ответил: «Хорошо, не буду... Козел», — рассказал Ершов.
После этого Ярица и ударил коллегу.
Это была не единственная драка Исаева. Однажды он умудрился стать зачинщиком потасовки на свадьбе товарища по команде Дмитрия Брекоткина! Тогда они подрались с Андреем Рожковым, выясняя, кто из них лучше подходит на роль свидетеля. «Мы оторвали рукава, заходит мама и спрашивает: «Что такое?» «Нормально все, репетируем конкурс», — спокойно ответил Брекоткин», — рассказал Сергей.
В последние годы коллектив судится со своим экс-директором Сергеем Нетиевским. По словам нынешнего продюсера Евгения Орлова, на мировую тот идти не хочет. «Нетиевского из команды именно выгнали! Когда вскрылись факты его обманов! Он совершил непорядочные действия, присваивая общекомандные средства в различных видах — это основа всего конфликта. У Сергея есть возможность закончить суды, но он человек непостоянный», — говорил Орлов.