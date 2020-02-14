Участники «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

В ходе беседы с Иваном Ургантом Ершов вспомнил, что одна из потасовок случилась в 2000 году, когда Ярица и Исаев репетировали номер, изображая музыкантов группы «Чайф».

«Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». А второй ему говорил: «Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козел». Режиссер попросил еще раз прогнать этот момент. Исаев повторил и начал смаковать это слово «козел». Максим через какое-то время попросил: «Серый, не говори больше «козел». Тот ответил: «Хорошо, не буду... Козел», — рассказал Ершов.

После этого Ярица и ударил коллегу.

Это была не единственная драка Исаева. Однажды он умудрился стать зачинщиком потасовки на свадьбе товарища по команде Дмитрия Брекоткина! Тогда они подрались с Андреем Рожковым, выясняя, кто из них лучше подходит на роль свидетеля. «Мы оторвали рукава, заходит мама и спрашивает: «Что такое?» «Нормально все, репетируем конкурс», — спокойно ответил Брекоткин», — рассказал Сергей.

Конечно, за 27 лет их артистической жизни бывало всякое. К сожалению, сейчас некоторые участники команды начали выступать с сольными номерами. Но на концертах в Екатеринбурге и на съемках одноименного телешоу они всегда объединяются.