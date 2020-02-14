Пользователи ВКонтакте смогут тайно признаться друг другу в симпатии в День святого Валентина

В День святого Валентина пользователи ВКонтакте смогут тайно признаться друг другу в чувствах с помощью кнопки в профиле. Для этого необходимо зайти на страницу избранника и нажать «Поставить симпатию». Помимо этого соцсеть дает возможность отправить специальный подарок. Если пользователи обменяются симпатиями, то их имена раскроются друг другу.

Быстро познакомиться с новыми людьми можно с помощью чат-бота в официальном сообществе приложения Lovina. Он подберет собеседника для анонимного общения с учетом возраста и выбранного пола. Длительность переписки составит пять минут. После этого, если собеседники отметят, что понравились друг другу, их страницы рассекретятся. В противном случае можно прервать интернет-свидание и продолжить его с другим участником. Чтобы посмотреть, сколько симпатий получил и отправил пользователь, необходимо воспользоваться мини-приложением «Тайные симпатии от Lovina».

Праздник всех влюбленных объединит и ценителей музыки в соцсети. Пользователи ВКонтакте смогут отправлять сердечки, пока играет трек — увидеть их смогут все, у кого в данный момент воспроизводится эта же композиция. Кроме того, популярные музыканты опубликовали свои подборки лучших песен о любви ко Дню святого Валентина. Также пользователи соцсети смогут отправить валентинку своему избраннику и выбрать, когда он ее получит: 14 февраля этого года или следующего.