Не грусти 14 февраля! Мастурбация устраняет депрессию

По данным исследования, самоудовлетворение помогает преодолеть стресс и депрессию, омолаживает кожу и повышает самооценку. Это могут практиковать как женщины, так и мужчины, причем сексологи говорят, что это очень полезно для здоровья. Например, мастурбация у мужчин снимает накопленное за день напряжение, которое, если его не снимать, часто приводит к агрессии. Кроме того, мужчины действительно нуждаются в этом. Их репродуктивные органы производят и хранят сперму, которую их тело хочет выпустить, чтобы освободить место для новой спермы. Но если этого не происходит, иногда может возникать ряд физиологических проблем, которые могут привести к начальным стадиям депрессии. Мастурбация омолаживает женщин и избавляет их от нервных кризисов, пишет Sex-news.ru .

По этой причине специалисты советуют как женщинам, так и мужчинам стимулировать свое воображение и пробовать разные способы достижения оргазма. Прежде всего, эротизм и мастурбация начинаются с правильного отношения и концепции, которая исходит от мозга. Мужчины могут сделать это в душе или во время просмотра порно. У женщин, по крайней мере, в этом отношении, есть больше вариантов, потому что они могут стимулировать свои интимные места различными способами (но для них это трудно с умственной точки зрения, поэтому мастурбация более характерна для мужчин). Сексологи советуют дамам не избегать мастурбации, потому что так они смогут снять напряжение и лучше узнать свое тело.