Ученые определили вид спорта, который замедляет старение

Конечно этот момент не наступает у всех в одном возрасте. У кого в 45 лет, а кто замечает признаки старения в 50 или даже старше.

Почему так происходит?

Фактором много - генетика, место жительства, образ жизни, питание и друге факторы. Все мы индивидуальны, у всех свои сроки.

Возможно ли замедлить процесс старения?

Вполне реально. Если генетику мы не можем изменить, то, например, питание, образ жизни вполне сможем скорректировать для этой цели.

Ни для кого не секрет, что активный образ жизни - одна из составляющих долгой и здоровой жизни. И у каждого свои методы: кто просто гуляет, кто постоянно бегает, кто занимается плаванием.

Ученые из Бирмингемского университета и Королевского колледжа провели исследование и выяснили, какой вид спорта в большей степени влияет на старение, а именно замедляет - велоспорт.

В исследовании участвовало 125 человек, которые не курили и практически не употребляли алкоголь. Все они любители велоспорта.

Тестирование:

Мужчинам (84 человека) нужно было проехать 100 километров за 6,5 часа, женщинам (41 человек) — 60 километров за 5,5 часа.

Результаты данных этих человек сравнили с данными людей, которые не занимались регулярно спортом и просто молодых людей (20-36 лет).

Исследование определило, что участники, регулярно занимающиеся велоспортом, не потеряли в силе и мышечной массе. Также ученые выяснили, что с возрастом у них не вырос уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.

Также исследование показало, что занятия спортом повышают активность тимуса — вилочковой железы. С увеличением возраста уменьшается в размерах. Но у велосипедистов тимус производит столько же клеток иммунной системы, сколько и у молодых людей.