Модель оказалась слишком горяча для Tinder, и ее аккаунт сразу удалили. Так они еще никогда не ошибались

Модель оказалась настолько красивой, что её удалили из приложения для знакомств. Пользователи Tinder не могли поверить, что такая популярная и успешная девушка ищет свою любовь в Интернете, и поэтому пожаловались на её профиль. 26-летнюю Холли Валентайн, проживающую в Лос-Анджелесе, приняли за фейк, и она так и не успела сходить ни на одно свидание, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Star.

«Я много путешествую, поэтому это был удобный способ, чтобы знакомиться с новыми людьми. Ради этого я даже купила пакет услуг стоимостью $86!» - говорит Холли.

По словам девушки, ничего не предвещало такого поворота событий. Она установила приложение, нашла пару парней, которые ей понравились, а после пошла смотреть «Игру престолов». И уже через несколько часов профиль Холли был удален. Однако возместить ущерб будет не так просто — в Tinder пока ей никто не отвечает.

Модель, на которую подписано 1,2 млн пользователей в Instagram, признается, что напряженный график забирает у нее время на личную жизнь. Половину недели она участвует в фотосессиях, остальное время проводит время в офисе вместе со своей командой, продумывая контент, рекламу и возможные сотрудничества с другими блогерами.