Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали первые фото новорожденной дочки

Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали в Instagram первые фотографии новорожденной дочки. Малышка появилась на свет 30 января 2020 года.

К слову, живущие достаточно закрытой жизнью знаменитости опубликовали фотосессию, на которой запечатлели трогательные минуты в первые минуты после рождения малышки.

44-летний испанский певец присутствовал на родах. На размещенных в своем аккаунте снимках он позирует с дочкой на руках. На исполнителе надеты зеленый больничный халат, шапочка для волос и маска. Счастливый отец на фото с любовью всматривается на маленький комочек радости. Девочка на фотографиях позирует в полосатой шапочке, украшенной бантом.

38-летняя Анна Курникова загрузила снимок несколькими минутами позже. На фото она, широко улыбаясь, лежит на больничной койке вместе со своей маленькой дочкой.

О пополнении в звездном семействе стало известно в конце января, когда в СМИ появились фотографии, где прославленная теннисистка прогуливается в обтягивающих лосинах и свободной куртке. В объектив папарацци попал и сильно округливший живот знаменитости.

Анна Курникова с дочерью ФОТО: Instagram

А несколько дней назад в эфире радиостанции о рождении малыша проговорился брат певца Хулио Иглесиас-младший. Однако он не назвал ни даты родов, ни пола ребенка.

Курникова и Иглесиас с новорожденной дочерью ФОТО: Instagram