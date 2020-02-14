Смотрите, кто из эстонских красоток первыми поздравил подписчиков с Днем всех влюбленных

Красотка сфотографирована на фоне газет и усыпана красными розами. «С Днем святого Валентина! ❤️ В этот день выразите признательность не только вашему партнеру, но и вашим друзьям, семье и всем, кто заслуживает вашего внимания и доброты!» - подписала фото Лиза.

Эстонская визажист Анита Сибул отдыхает на Гавайах и сфотографировалась в алом сексуальном платье сидящей на диване. Ее глаза скрывают темные очки, но все равно чувствуется томный взгляд красотки. «Я жду на диване, чтобы он приехал с лучшим подарком на день Святого Валентина, который когда-либо видели мои глаза… Дамы! Вы получаете подарки, которые вы хотите?» - спрашивает Анита.