Пт, 14.02.2020
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Смотрите, кто из эстонских красоток первыми поздравил подписчиков с Днем всех влюбленных

14 февраля. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Социальные сети с утра 14 февраля уже пестрят поздравлениями, сердечками, поцелуйчиками. Кто же из эстонских звезд был первым?

Эстонский визажист и путешественница Лиза Линд опубликовала валентинку в Instagram.

Красотка сфотографирована на фоне газет и усыпана красными розами. «С Днем святого Валентина! ❤️ В этот день выразите признательность не только вашему партнеру, но и вашим друзьям, семье и всем, кто заслуживает вашего внимания и доброты!» - подписала фото Лиза.

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

Эстонская визажист Анита Сибул отдыхает на Гавайах и сфотографировалась в алом сексуальном платье сидящей на диване. Ее глаза скрывают темные очки, но все равно чувствуется томный взгляд красотки. «Я жду на диване, чтобы он приехал с лучшим подарком на день Святого Валентина, который когда-либо видели мои глаза… Дамы! Вы получаете подарки, которые вы хотите?» - спрашивает Анита.

Анита Сибул

ФОТО: Instagram

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