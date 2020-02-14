ЛИНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ⟩ Чего со знаками Зодиака не стоит делать на первом свидании

В День святого Валентина некоторых ждет волнительное свидание — возможно, первое. И естественно, все так или иначе волнуются перед этим событием, ведь хочется не наделать ошибок и произвести благоприятное впечатление. На помощь решили прийти астрологи. Их характеристики представителей знаков Зодиака могут помочь наметить правильную линию поведения с партнером.

Овен

При встрече с представителем этого знака — будь то мужчина или женщина — следует избегать малейших намеков на сомнения в его финансовой состоятельности. Позвольте девушке самой заплатить за себя и не препятствуйте порыву кавалера заплатить за обоих.

Не следует также на первом же свидании пытаться ломать привычки Овна. Если он курит, не вздумайте делать недовольное лицо и критиковать его за это. Кроме того, избегайте банальностей и заезженных вопросов.

Телец

Тельцы — известные гурманы, поэтому, встретившись за столом, можете смело пускаться в обсуждение подаваемых блюд, а уж другие темы для разговора появятся в процессе. Стоит также иметь в виду, что Тельцы — и мужчины, и женщины — кинестетики, они воспринимают мир тактильно, через физические ощущения. Поэтому «случайное», но ни в коем случае не дерзкое прикосновение к его руке на первом свидании скорее всего заставит его с вспоминать о встрече с теплотой.

Близнецы

Скорее всего на свидание Близнецы придут с опозданием, постарайтесь отнестись к этому с пониманием. Кроме того, эти эмоциональные люди часто забывают, что они на свидании они не одни, и их собеседник тоже имеет потребность высказаться. Это может раздражать, но таковы уж Близнецы. Имейте в виду, что делают они это ненамеренно, от избытка чувств, и в курсе этого своего недостатка. Поэтому не стесняйтесь перебить собеседника и рассказать что-то о себе.

Рак

Женщины-Раки любят общаться с людьми и с легкостью открывают сердце при первой встрече. Показав, что цените их искренность, вы завоюете доверие леди-Рака. Возможно, что она захочет ответной искренности от вас. Не пугайтесь вопросов о далеко идущих планах: семья, дети, работа. Мужчина-Рак тоже не прочь поговорить о личном, но «раскрывается» он не сразу. На первых минутах свидания он может скромничать. Покажите, что рады встрече, задайте пару наводящих вопросов, и вскоре Рак забудет о стеснении и увлечет вас приятной беседой.

Лев