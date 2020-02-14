Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС

Слухи о том, что телеведущая получила предложение руки и сердца от Михаила Куницына ходят еще с конца прошлого года. А вчера парочка уже отправилась во Дворец бракосочетания. Правда, подтверждать регистрацию влюбленные пока не стали.
77-летняя Ангелина Вовк опубликовала романтическое видео в микроблоге. В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов. «В этом дворце я выходила замуж за своего любимого мужа и вот снова я здесь», — говорила Вовк.
Историк музыки поцеловал артистку в щеку и отвел ее во дворец. «Это действительно знаковое место в Москве и сюда стремятся очень многие, заключить союз двух влюбленных сердец, тем более в преддверии Дня влюбленных», — улыбалась теледива в камеру.
Напомним, что о скорой свадьбе Ангелины Михайловны заговорили еще в конце прошлого года. Позже звезда сама подтвердила статус невесты. «Миша правда сделал мне предложение!» — делилась она радостной новостью. Впрочем, дату торжества телеведущая называть не стала, ссылаясь на плотный график.
Сохранить интригу Вовк решила и на этот раз — в ролике не появились кадры церемонии. Пока звезда не подтверждает бракосочетание, зато разместила многозначительную подпись к посту. «Самые прекрасные, самые лучшие вещи в мире невозможно ощутить услышать или увидеть — их можно почувствовать только сердцем... Возраст не защищает от любви. Но любовь помогает не стареть — она омолаживает душу, делает мир ярче», — написала она.