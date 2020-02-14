Ангелина Вовк пришла с молодым возлюбленным в ЗАГС

77-летняя Ангелина Вовк опубликовала романтическое видео в микроблоге. В кадре Михаил Куницын, который значительно моложе теледивы, встречает ее у Грибоедовского загса, вручив нежный букет цветов. «В этом дворце я выходила замуж за своего любимого мужа и вот снова я здесь», — говорила Вовк.

Историк музыки поцеловал артистку в щеку и отвел ее во дворец. «Это действительно знаковое место в Москве и сюда стремятся очень многие, заключить союз двух влюбленных сердец, тем более в преддверии Дня влюбленных», — улыбалась теледива в камеру.

Напомним, что о скорой свадьбе Ангелины Михайловны заговорили еще в конце прошлого года. Позже звезда сама подтвердила статус невесты. «Миша правда сделал мне предложение!» — делилась она радостной новостью. Впрочем, дату торжества телеведущая называть не стала, ссылаясь на плотный график.