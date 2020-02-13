Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова впервые показала лицо их сына Ратмира

Сегодня Тимати и Настя решили, что наконец готовы показать своего первенца всему миру. Буквально пару часов назад модель опубликовала в Instagram фото с Ратмиром, на котором впервые не стала прятать его лицо или закрывать его смайлами.

Вот такой у нас Тимурыч))) На кого похож?,

— обратилась Анастасия Решетова к подписчикам.

В комментариях интернет-пользователи сразу же принялись обсуждать, в кого же из своих звездных родителей маленький Ратмир пошел больше. Многие сошлись во мнении, что Ратмир — копия своего отца, а также отметили, что у него глаза точь-в-точь, как у его старшей сестры Алисы:

Глаза и брови — Тимура Ильдаровича! А нижняя часть лица — твои, Насть!,

На Тимати 100%. Они очень похожи с Алисой, глазами,

Буквально несколько дней назад бывшая возлюбленная Тимати и мать его дочери Алисы Алена Шишкова призналась, что до сих пор не видела сына певца и Анастасии Решетовой. Алена рассказала, что молодые родители не посчитали нужным пригласить ее на знакомство с малышом. При этом Шишкова не препятствует общению дочери с младшим братом: в одном из интервью модель отмечала, что Алиса очень любит Ратмира и часто ходит в гости к новой семье своего отца, передает Life.