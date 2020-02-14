Ученые выяснили, сколько еды люди выбрасывают каждый день

В ООН подсчитали, что за год в мусорном контейнере оказывается примерно треть всех продуктов в мире. Теперь голландские ученые заявили, что не треть, а гораздо больше. А между тем более 800 миллионов жителей Земли умирают от голода.
Каждый человек за день выбрасывает в среднем по целому бигмаку, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail. Сообщается, что к такому выводу пришли исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах. Они подвергли сомнению статистику Организации Объединенных Наций, на которую до сих пор опирались в подобных исследованиях. Согласно ее данным, в 2005 году около трети всех продуктов в мире отправились на помойку. Это более 1 миллиарда 300 миллионов тонн еды. Однако голландские ученые заявили, что на самом деле эта цифра намного больше, поскольку ООН не учитывала уровень достатка потребителей.
Голландские эксперты сопоставили данные ООН, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения. В итоге они установили, что количество выбрасываемой еды начинает увеличиваться, как только ежедневный доход человека становится выше 6,7 доллара. Это позволило вычислить, что средний объем пищевых отходов на душу населения составляет 527 килокалорий в день. Отмечается, что это сопоставимо с питательностью большого бургера. Стоит упомянуть, что ООН оценивала этот показатель в 214 килокалорий в день.
По информации ООН за 2019 год, в мире голодает 820 миллионов человек, и эта цифра продолжает расти. Еще два миллиарда людей недоедают или вынуждены питаться некачественной едой. Большинство голодающих — жители азиатских стран (около 500 миллионов) и Африки (более 250 миллионов). Выброшенной на планете еды хватило бы, чтобы накормить примерно 300 миллионов.