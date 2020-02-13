Пт, 14.02.2020
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Гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака: кого ожидают любовные приключения?

День святого Валентина. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодняшняя пятница — особенная! И не только потому, что все влюбленные сердца в этот день бьются чаще и ждут праздника, а еще и потому, что это единственный день в феврале, когда на протяжении суток на нас влияют энергии одного-единственного лунного дня. И это энергичный, радостный и продуктивный 21-й лунный день! Его энергии принесут позитив и ощущение влюбленности абсолютно всем!

Овен

Наступает период искушений. Только вы решаете, поддаться ли им.

Телец

Возможен период бессилия и потери авторитета. Просто переживите этот день.

Близнецы

Любовь витает в воздухе. Оглянитесь вокруг, возможно, тот, кто рядом, – давно в вас влюблен?

Рак

Даже если вам этого не очень хочется, нужно идти на контакт с другими людьми, это поможет вашему развитию.

Лев

Большая любовь – не за горами, возможно, вскоре вы же встретите свою половинку. Не пропустите этот момент.

Дева

Осторожно, вам могут разбить сердце. Лучше не попадайтесь в любовные треугольники.

Весы

Сейчас лучше подождать с активными действиями. День подойдет для медитаций, советует «Сегодня».

Скорпион

Хороший день для дружеских и товарищеских встреч.

Стрелец

День будет тяжелым. Возможно, придется выяснять отношения в семейном кругу.

Козерог

Не пора транжирить деньги. Сегодня лучше экономить.

Водолей

Пришло время посмотреть в глаза своим страхам и преодолеть их.

Рыбы

Критические ситуации проверяют ваши отношения на прочность. Только вы решаете, выдержат ли они эти испытания.

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