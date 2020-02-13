Гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака: кого ожидают любовные приключения?

Овен

Наступает период искушений. Только вы решаете, поддаться ли им.

Телец

Возможен период бессилия и потери авторитета. Просто переживите этот день.

Близнецы

Любовь витает в воздухе. Оглянитесь вокруг, возможно, тот, кто рядом, – давно в вас влюблен?

Рак

Даже если вам этого не очень хочется, нужно идти на контакт с другими людьми, это поможет вашему развитию.

Лев

Большая любовь – не за горами, возможно, вскоре вы же встретите свою половинку. Не пропустите этот момент.

Дева

Осторожно, вам могут разбить сердце. Лучше не попадайтесь в любовные треугольники.

Весы

Сейчас лучше подождать с активными действиями. День подойдет для медитаций, советует «Сегодня».

Скорпион

Хороший день для дружеских и товарищеских встреч.

Стрелец

День будет тяжелым. Возможно, придется выяснять отношения в семейном кругу.

Козерог

Не пора транжирить деньги. Сегодня лучше экономить.

Водолей

Пришло время посмотреть в глаза своим страхам и преодолеть их.

Рыбы