Возлюбленная исцелила певца Стефана Айрапетяна перед эстонским отбором на «Евровидение»

Еще несколько дней назад певец Стефан Айрапетян сидел без голоса, а уже сегодня он готов исполнить свою песню «By My Side» в первом полуфинале эстонского отбора на «Евровидение-2020».
Певец с армянскими корнями Стефан два года подряд занимал третье место на Eesti Laul, но он до сих пор надеется на победу и шанс представить Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Он написал поклонникам, что здоров и с ним все хорошо, сегодня вечером в эфире программы Ringvaade он сказал, что именно возлюбленная помогла ему выздороветь перед первым полуфиналом.
Уже сегодня станет известно, пройдет ли Стефан в финал конкурса Eesti Laul или нет.