Возлюбленная исцелила певца Стефана Айрапетяна перед эстонским отбором на «Евровидение»

Певец с армянскими корнями Стефан два года подряд занимал третье место на Eesti Laul, но он до сих пор надеется на победу и шанс представить Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Он написал поклонникам, что здоров и с ним все хорошо, сегодня вечером в эфире программы Ringvaade он сказал, что именно возлюбленная помогла ему выздороветь перед первым полуфиналом.