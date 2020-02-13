Рига — маленький Париж: что посмотреть и куда пойти, когда уже весь город истоптан и еда из Lido не лезет?

Впереди самый романтический день в году - 14 февраля, многие мужчины и женщины ломают голову, какой подарок сделать своим возлюбленным или друзьям. Можно взять свою вторую половинку и отправиться в Ригу, но не по стандартному маршруту, а по оригинальному. Facebook-сообщество 3WAYS подсказывает, куда сходить в Риге, чтобы получить массу эмоций.
Внимание! Цены на билеты могли повыситься, будьте внимательны!
Гид по Риге
«Всем давным-давно известно: Рига — маленький Париж.
Город этот интересный, От фундаментов до крыш».
Когда Старый город в Риге уже исхожен, меню в Lido изучено, рижский бальзам уже не лезет, а душа просит чего-то новенького…
Я постарался собрать для вас самые интересные и необычные места в Риге. Тем более ехать туда не далеко и билеты от автобусных кампаний частенько по 5€, особенно 14 февраля.
✔ Самая латышская достопримечательность Риги - квартал Калнциема. Это и национальный характер, и еда, и традиции, собранные на небольшом пятачке города. По субботам проходят ярмарки, для детей по субботам организуются бесплатные творческие мастерские, где можно вырезать, раскрашивать, клеить, лепить и веселиться; в квартале проходят различные выставки, лекции, развлекательные мероприятия под открытым небом и концерты с участием латвийских и зарубежных музыкантов; рекомендуется пообедать здесь отведать всё самое латышское. Адрес Kalnciema kvartāls (Kalnciema iela 35).
✔ Кусочек Барселоны в сердце Риги: Миссионерская евангелическо-лютеранская церковь в Чиекуркалнсе. Церковь в стиле Гауди. Посмотреть можно бесплатно. Лучше, когда нет снега, видны и дорожки, и другие мозаичные элементы. Адрес 1-й линия микрорайона Чиекуркалнс, №78 (Čiekurkalna 1. līnija 78,).
✔ Для красивого фото в Instagram посетите музей Югендстиля и сфотографируйтесь на самой красивой лестнице города. Наверху и внизу лестницы 2 разных видов! Адрес Alberta iela 12 Если посмотреть только интерьеры, билет стоит 3.50€.
✔ Прогуляйтесь по самой хипстерской улице в мире по мнению портала для путешественников SkyScanner. Улица Miera iela. Иначе говоря, это улица кафе, мастерских, обустроенных с душой торговых лавок, баров, а также других любопытных стартапов. Адрес: Miera iela.
✔ На последнем этаже Академии наук находится самая бюджетная смотровая площадка Риги. Обзор на 360 градусов, высота 65 метров, город как на ладони. Цена за вход 6 евро. Адрес: Akadēmijas laukums 1.
✔ С ребенком интересно будет сходить в музей моторов (взрослый билет 10€, детский 5€) Адрес: S.Eizenšteina iela 8.
✔ Музей живого серебра (билет взрослому 10€, дети до 7 лет бесплатно) Адрес: Torņa iela 4.
✔ Музей видеоигр. Куча разных видео игр, игровых приставок , можно поностальгировать, показать своему ребенку во что играли их родители. Адрес: Krisjana Barona iela 41/43 Билет 3€.
✔ Мир Шляпы. Собрание головных уборов со всего мира. Адрес: Vilandes 7-12 билет взрослым 4€ детям до 7 лет бесплатно.
✔ Комнаты иллюзий. В музее 30 различных экспонатов-иллюзий. Адрес: Valnu iela 19, 1a билет 10€, ребёнок до 6 лет бесплатно.
✔ В центре Старого города можете прикоснуться к дубу, который рос на берегу Даугавы в те времена, когда Тутанхамон правил Египтом (3500 лет назад). Ствол лежит в пассаже Ратец позади Рижской Ратуши. Улица открыта с 7:30 до 20:00 ежедневно. Адрес: Rātes Pasāža.
✔ Splendid Palace – старейший и все еще действующий кинотеатр Латвии. Здание в стиле нео-Барокко и интерьер в стиле нео-Рококо впечатляет своим великолепием. Репертуар Splendid Palace наполнен качественным авторским и артхаусным кино разных стран мира Это отличное место для любителей альтернативного и концептуального кино. Адрес: Elizabetes iela 61.
✔ Любителям почиллить под хороший чаёк, самое то в чайный домик Apsara. Оригинальное здание круглой формы с огромными окнами. На втором этаже можно сидеть или лежать прямо на полу в подушках и наслаждаться отличным видом на канал, парк, проходящих мимо людей! В ассортименте более 30 сортов чая, пирожные. Адрес: Krišjāņa Barona iela 2A.
✔ Отель для свиданий SM-Studio - для взрослых. Высокий рейтинг на Booking. В оригинально оформленных номерах по запросу предоставляются различные эротические развлекательные устройства и аксессуары. Гости могут взять напрокат различные костюмы для взрослых ролевых игр, а также приобрести всякие аксессуары. Адрес: Brīvības iela 105-1A, цена за номер от 55€ за ночь.
✔ Если вы любитель хорошего пива, то в Риге есть пивной квартал. В Рижском пивном квартале представлены не меньше 100 сортов крафтового пива, сваренного в Латвии и странах Балтии. Есть экскурсия по пивным пабам с дегустацией. Только там можно попробовать самое необычное пиво в Риге, где нет солода и хмеля, а есть мёд, прополис и маточное молочко. Адрес: Условно Рижский пивной квартал находится между улицами Лачплеша, Валдемара, Миера и Алояс http://www.beerdistrict.lv/
✔ Кафе-кондитерская "Black Magic" или кафе Черная магия в Риге - визитная карточка Старой Риги. Оно находится в старинном здании, которое стилизовано под средневековую аптеку. Оформление кафе "Black Magic" очень аутентично, создается ощущение, что ты перенеся на несколько столетий назад. В меню, конфеты ручной работы, шоколад, торты и разумеется напитки на основе рижского бальзама( в этой аптеке он и был придуман) адрес: Kalku iela 10.
✔ Herbārijs – концептуальный бар + кафе, расположившийся на террасе на крыше торгового центра Galleria Riga. Очень хочется отдельно отметить интерьер Herbārijs, как идеальное место для Instagram – фото и даже целых фотосессий. Место действительно напоминает большую оранжерею с огромным количеством натуральных растений. Здесь вы можете насладиться панорамным видом на прекрасную Ригу. Адрес: Dzirnavu iela 67.
✔ Cloude Nine Если вы желаете насладиться превосходными коктейлями и ощутить себя в образе Мэрилин Монро, потягивающей Мартини в классическом баре Нью Йорка, то Cloude Nine - самое подходящее для этого место. На самом деле здесь Чумовой кальян, бомбические коктейли, классная музыка, приятная атмосфера и чуткое обслуживание! Адрес: Strēlnieku iela 1B.
✔ 9 Gradi Это кафе-буфет, оформленный, как закусочная или буфет во времена СССР. Владельцы постарались собрать максимальное количество элементов интерьера, погружающих в эпоху 70-80. Даже туалет оформлен, как в советских забегаловках, хотя гораздо чище... Здесь вы найдете традиционные местные блюда, которые были популярны в Риге советского образца. Это, к примеру, солянка, ржаной хлеб с «российским» сыром и Тархун. Сами хозяева себя иронично описывают как место с самой простой, демократичной и дешевой едой. Адрес: Alfrēda Kalniņa 4.
✔ Для любителей речных прогулок на теплоходах, с 10 апреля по 31 октября открыта речная навигация (у всех по разному, смотрите на сайте). В Риге несколько компаний, которые предлагают прогулки по Даугаве. Можно насладиться закатом и хорошим ужином, можно прокатиться до Юрмалы. Каждый выбирает сам. Цена примерно у всех одинакова 2,5 часа - 20€, детям 10€ .
Теплоходы отходят с причалов расположенных по адресу 11.novembra krastmala, или у вантового моста или каменного моста. https://rivercruises.lv/ru/, https://rigaship.lv/ru/, http://www.kugitisjelgava.lv/ru , http://rigasperle.lv/ru/, https://www.kugitisjurmala.lv/
В предисловии стихи Эдуарда Вартанова.