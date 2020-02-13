Рига — маленький Париж: что посмотреть и куда пойти, когда уже весь город истоптан и еда из Lido не лезет?

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Гид по Риге

«Всем давным-давно известно: Рига — маленький Париж.

Город этот интересный, От фундаментов до крыш».

Когда Старый город в Риге уже исхожен, меню в Lido изучено, рижский бальзам уже не лезет, а душа просит чего-то новенького…

Я постарался собрать для вас самые интересные и необычные места в Риге. Тем более ехать туда не далеко и билеты от автобусных кампаний частенько по 5€, особенно 14 февраля.

✔ Самая латышская достопримечательность Риги - квартал Калнциема. Это и национальный характер, и еда, и традиции, собранные на небольшом пятачке города. По субботам проходят ярмарки, для детей по субботам организуются бесплатные творческие мастерские, где можно вырезать, раскрашивать, клеить, лепить и веселиться; в квартале проходят различные выставки, лекции, развлекательные мероприятия под открытым небом и концерты с участием латвийских и зарубежных музыкантов; рекомендуется пообедать здесь отведать всё самое латышское. Адрес Kalnciema kvartāls (Kalnciema iela 35).

✔ Кусочек Барселоны в сердце Риги: Миссионерская евангелическо-лютеранская церковь в Чиекуркалнсе. Церковь в стиле Гауди. Посмотреть можно бесплатно. Лучше, когда нет снега, видны и дорожки, и другие мозаичные элементы. Адрес 1-й линия микрорайона Чиекуркалнс, №78 (Čiekurkalna 1. līnija 78,).

✔ Для красивого фото в Instagram посетите музей Югендстиля и сфотографируйтесь на самой красивой лестнице города. Наверху и внизу лестницы 2 разных видов! Адрес Alberta iela 12 Если посмотреть только интерьеры, билет стоит 3.50€.

✔ Прогуляйтесь по самой хипстерской улице в мире по мнению портала для путешественников SkyScanner. Улица Miera iela. Иначе говоря, это улица кафе, мастерских, обустроенных с душой торговых лавок, баров, а также других любопытных стартапов. Адрес: Miera iela.

✔ На последнем этаже Академии наук находится самая бюджетная смотровая площадка Риги. Обзор на 360 градусов, высота 65 метров, город как на ладони. Цена за вход 6 евро. Адрес: Akadēmijas laukums 1.

Академия наук ФОТО: Shutterstock

✔ С ребенком интересно будет сходить в музей моторов (взрослый билет 10€, детский 5€) Адрес: S.Eizenšteina iela 8.

✔ Музей живого серебра (билет взрослому 10€, дети до 7 лет бесплатно) Адрес: Torņa iela 4.

✔ Музей видеоигр. Куча разных видео игр, игровых приставок , можно поностальгировать, показать своему ребенку во что играли их родители. Адрес: Krisjana Barona iela 41/43 Билет 3€.

✔ Мир Шляпы. Собрание головных уборов со всего мира. Адрес: Vilandes 7-12 билет взрослым 4€ детям до 7 лет бесплатно.

✔ Комнаты иллюзий. В музее 30 различных экспонатов-иллюзий. Адрес: Valnu iela 19, 1a билет 10€, ребёнок до 6 лет бесплатно.

✔ В центре Старого города можете прикоснуться к дубу, который рос на берегу Даугавы в те времена, когда Тутанхамон правил Египтом (3500 лет назад). Ствол лежит в пассаже Ратец позади Рижской Ратуши. Улица открыта с 7:30 до 20:00 ежедневно. Адрес: Rātes Pasāža.

Рига. Старый город ФОТО: Shutterstock