Странное животное с головой свиньи: оптическая иллюзия поставила Сеть на уши

Пользователей соцсетей запутал снимок домашнего питомца, который был опубликован в Twitter. Из-за оптической иллюзии многим показалось, что на снимке изображена какая-то странная помесь нескольких видов...
Volteando la imagen ya no parece tanto un ser sacado del averno.... pic.twitter.com/t0FQl3b2VB— Bettina (@iambettina) February 3, 2020
На деле все намного проще. На фото - небольшой песик, предположительно породы Чихуахуа, а иллюзия создается из-за формы ушка и разворота головы собаки.
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