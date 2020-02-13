Чт, 13.02.2020
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Странное животное с головой свиньи: оптическая иллюзия поставила Сеть на уши

ФОТО: Kuvatõmmis Twitterist

Пользователей соцсетей запутал снимок домашнего питомца, который был опубликован в Twitter. Из-за оптической иллюзии многим показалось, что на снимке изображена какая-то странная помесь нескольких видов...

На деле все намного проще. На фото - небольшой песик, предположительно породы Чихуахуа, а иллюзия создается из-за формы ушка и разворота головы собаки. 

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