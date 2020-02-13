Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» сделала соблазнительный снимок без белья

Кадр получил огромное количество лайков и положительных комментариев. Некоторые пользователи даже решили, что в роду у Михалковой могли быть итальянцы. Сама артистка за такие чувственные и необычные кадры благодарит фотографа, которая увидела Юлию через объектив фотокамеры в совершенно другом образе.