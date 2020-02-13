Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» сделала соблазнительный снимок без белья

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась с поклонниками смелой фотографией. Она опубликовала снимок, на котором позирует обнаженная без нижнего белья и лишь прикрывается легкой тканью, пишет Экспресс газета.
Кадр получил огромное количество лайков и положительных комментариев. Некоторые пользователи даже решили, что в роду у Михалковой могли быть итальянцы. Сама артистка за такие чувственные и необычные кадры благодарит фотографа, которая увидела Юлию через объектив фотокамеры в совершенно другом образе.
Что интересно, не звучало привычных реплик про якобы пластику лица и кричащий мэйкап. Зато несколько спросили: «У вас в семье были итальянцы? Взгляд прям сицилийский!» Вот это новость!
- написала под фотографией Юлия.