Филипп Киркоров потратил на эксклюзивные наряды для клипа полмиллиона евро

Отметим, что поп-король никогда не жалел денег на шоппинг. В Москве у него имеется огромная гардеробная. Как рассказывал его стилист, там около миллиона экземпляров одежды. Остается только гадать, когда певец собрался все это носить. Кстати, все вещи у него занесены в компьютерную базу.