«Третий десяток! Это уже серьезно»: Стефания Маликова отмечает день рождения

Сегодня у Стефании Маликовой важный день: девушке исполнилось 20 лет. Несмотря на столь юный возраст, дочка звездных родителей всерьез рассуждает о том, как важно найти себя, быть успешной, а также развиваться и познавать окружающий мир, пишет Пятый канал.