Чт, 13.02.2020
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«Третий десяток! Это уже серьезно»: Стефания Маликова отмечает день рождения

Стефания Маликова

ФОТО: Instagram

Сегодня у Стефании Маликовой важный день: девушке исполнилось 20 лет. Несмотря на столь юный возраст, дочка звездных родителей всерьез рассуждает о том, как важно найти себя, быть успешной, а также развиваться и познавать окружающий мир, пишет Пятый канал.

Третий десяток! Это уже серьезно,

— пишет именинница в Instagram.

Кроме того, одну из своих публикаций Стефания посвятила родителям. Девушка выложила в сеть трогательные семейные фотографии и поблагодарила маму и папу за то, что сегодня она чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.

Только благодаря им, их терпению и пониманию, я выросла таким человеком. Папа рассказывал, что такое любить и прощать, а мама учила состраданию и снисходительности. Мои ангелы-хранители,

— обратилась к родителям Стефания.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дочь Дмитрия и Елены Маликовых не так давно окончила гимназию «Жуковка» и поступила в престижный МГИМО. Сегодня девушка успешно работает моделью и активно снимается в рекламе.

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