Чт, 13.02.2020
Некислый показ с Limon.ee в Нарве: смотри, кто пришел и получил крутые призы! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Кто победит на «Евровидении-2020»: ставки букмекеров

Евровидение-2020

ФОТО: Shutterstock

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» будет проходить в Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая. Эстония пока не назвала представителя – конкурс Eesti Laul в самом разгаре, а сегодня будут объявлены имена шести претендентов на победу.

Тем временем на официальном сайте появились новые ставки на победителя «Евровидения-2020». Так, первое место пророчат Италии, второе – России. Замыкает тройку лидеров, которые все еще не определились с представителями, Швеция. Эстония не попадает и в 20-ку, занимая 22-ю позицию.

Кто победит на «Евровидении-2020» – ставки букмекеров:

  1. Италия
  2. Россия
  3. Швеция
  4. Норвегия
  5. Мальта
  6. Австралия
  7. Дания
  8. Болгария
  9. Бельгия
  10. Исландия

ФОТО: Скриншот.

НАВЕРХ