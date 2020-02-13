Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» будет проходить в Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая. Эстония пока не назвала представителя – конкурс Eesti Laul в самом разгаре, а сегодня будут объявлены имена шести претендентов на победу.
Тем временем на официальном сайте появились новые ставки на победителя «Евровидения-2020». Так, первое место пророчат Италии, второе – России. Замыкает тройку лидеров, которые все еще не определились с представителями, Швеция. Эстония не попадает и в 20-ку, занимая 22-ю позицию.
Кто победит на «Евровидении-2020» – ставки букмекеров:
- Италия
- Россия
- Швеция
- Норвегия
- Мальта
- Австралия
- Дания
- Болгария
- Бельгия
- Исландия