Кто победит на «Евровидении-2020»: ставки букмекеров

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» будет проходить в Роттердаме, Нидерланды, с 12 по 16 мая. Эстония пока не назвала представителя – конкурс Eesti Laul в самом разгаре, а сегодня будут объявлены имена шести претендентов на победу.