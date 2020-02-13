Черный дьявол. Чем грозит кофемания

Психологическая зависимость, проблемы с суставами, гастрит и язва, риск инфаркта — возможные последствия неумеренного употребления кофе либо употребления некачественного продукта. Также кофе представляет опасность для водителей, так как может стать причиной аварии на трассе из-за побочного эффекта.

Мало кто догадывается, что владельцы популярных сегодня кофейных точек зачастую в погоне за прибылью закупают некачественное сырье. Кофейные зерна, которые они покупают, обжариваются с нарушением технологического процесса, из-за чего в них образуются вредные соединения, к тому же это сказывается на качестве вкуса напитка. Этот недостаток легко камуфлируется различными сиропами и другими добавками, к примеру миндальным молоком. Клиент, думая, что при покупке стаканчика кофе в "крафтовом" заведении получает качественный продукт, который точно лучше, чем растворимый кофе, заблуждается.

Кофеиновая зависимость долго лечится

Влечение к кофеину может проявлять себя достаточно долго — месяц, три, шесть, даже год. Вопрос только в том, в состоянии ли человек отслеживать это патологическое влечение. У кофеинозависимых людей при отказе от кофе наблюдается так называемый синдром отмены.

Этот синдром выражается прежде всего в виде эмоционального дискомфорта, а потом уже появляются вегетативные реакции — потливость, повышение-понижение артериального давления. Чтобы купировать эти симптомы, человек готов вернуться к употреблению кофе в больших количествах,

— рассказал нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун.

Также синдром отмены проявляется в виде головной боли, усталости, сонливости, подавленного настроения, раздражительности, трудностей с концентрацией внимания, тошноты и рвоты.

Кофеиновая интоксикация

Её симптомы — нервозность, беспокойство, бессонница и психомоторное возбуждение. Для чувствительных людей достаточно трёх чашек, чтобы спровоцировать эти симптомы.

Растворимый кофе вызывает психологическую зависимость

По данным статистики "Медикфорума", более половины россиян выпивают в день минимум три чашки кофе. При этом, как отмечают специалисты, на вопрос, вредно ли пить много растворимого кофе, ответ однозначный: вредно. По мнению гастроэнтеролога Анны Гончаровой, растворимый кофе — принципиально другой напиток с другими химическими и биологическими свойствами.

Особенность психологической зависимости состоит в том, что большинство людей не в состоянии связывать дискомфорт, который возникает при отказе от кофе, с зависимостью, они связывают его с внешними проявлениями, обстоятельствами. Наиболее распространённые обстоятельства — пенять на погоду, на других людей, прочие внешние факторы. Симптомы те же, что возникают при отказе от любого вида зависимостей.

Вредные соединения от неправильного приготовления

В составе кофе около 1200 различных веществ. Вредные свойства кофе в первую очередь связаны с тем, как его готовить. Его нельзя кипятить, готовить в кофемашинах, которые создают температуру пара выше 100 градусов. При температуре 100 градусов и выше те компоненты, которые изначально являются полезными, окисляются и приобретают серьёзные вредные свойства, которые имеют накопительный характер. Кофе, сваренный из пережаренных зёрен, также наносит вред организму.

Все зависит не от кофеина, а от совокупности эфирных масел, микроэлементов и других компонентов, благодаря которым кофе — это действительно кофе, а не какао или чай. Кофе содержит большое количество легкоокисляемых жироподобных и жировых субстанций, которые при неправильном хранении и обжарке могут нанести организму вред,