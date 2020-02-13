У Тимура Батрутдинова объявилась внебрачная дочь

В шоке пребывают и близкие 42-летнего резидента Comedy Club. «Какие у него могут быть дети, тем более внебрачные?! Это все неправда», — возмутилась в беседе со «СтарХитом» сестра звезды — Татьяна. К слову, о любовных похождениях харизматичного и обаятельного Тимура ходят легенды. Так, ему приписывали роман с Ольгой Бузовой, который на самом деле оказался пиаром, ведь пару связывает лишь дружба и рабочие отношения.

В студенческие годы будущий шоумен встречался с однокурсницей по имени Тамара. Влюбленные строили совместные планы, девушка познакомила избранника с родителями. Ее отец Георгий Зиновьевич до сих пор хорошего мнения о несостоявшемся зяте.

«Как-то я смотрел по телевизору передачу, в которой рассказывали про Тимура. Мол, любил девушку, папа которой подарил ей ресторан. И расстались они с ней якобы из-за несовместимости по статусу… Чушь! У Тимура была единственная девушка — моя дочь. Он до сих пор приезжает к нам и с Томой встречается. Билеты нам присылает, в кафе вместе ходим. Он с тех лет не зазвездился. Ничего не изменилось. Я в их с Томой дела не вмешиваюсь — это личное. Но Тимур по-прежнему очень близок нашей семье, можно сказать, что он часть ее», — рассказывал как-то мужчина.

В 2013-м Батрутдинов появился на публике с девушкой по имени Катя. Тогда поклонники вздохнули с облегчением: ну наконец-то кумир обрел любовь, но не тут-то было, ведь между молодыми людьми не оказалось ничего серьезного. Отчаявшись встретить любовь всей жизни, Тимур пошел на шоу «Холостяк». Казалось бы, участницы проекта Галина Ржаксенская и Дарья Канануха смогли растопить его сердце, но ненадолго.

«Тимур посоветовал закрыть общий доступ к моей странице. Мне писали в комментариях столько гадостей… Например, что дорогу к победе я проложила через постель. Но на проекте у нас интима не было», — откровенничала Дарья, которая недавно вышла замуж за другого мужчину.

Сегодня счастлива в браке и Ржаксенская. Именно ее миллионы зрителей «Холостяка» прочили в невесты Батрухе. Но, к их сожалению, Тимур и Галя остались лишь друзьями. «Мы долго не могли разобраться в наших отношениях, и Тимур сомневался, правильный ли выбор сделал тогда, на проекте. Но много воды уже утекло, поэтому решили дружить. Мы постоянно на связи, все время общаемся», — говорила участница шоу.