О чем втайне мечтают разные знаки Зодиака?

У каждого человека есть заветное желание, которым не хочется ни с кем делиться. Астрологи рассказали о том, какие тайные мечты бывают у разных знаков Зодиака.

Главная мечта Овнов, в которой они ни за что не признаются другим, — безнаказанность. Первый знак гороскопа всем сердцем хочет, чтобы он мог позволить себе что угодно и без каких бы то ни было последствий. Тортики без складок на боках, бурные вечеринки без похмелья — и мир для Овнов стал бы просто идеальным местом.

Тельцы мечтают ничего не решать. Им страстно хочется, чтобы задачи и дела на себя взял какой-нибудь специально обученный человек. Или не обученный — не столь важно, лишь бы это были не они. Потому что тогда у Тельцов наконец-то появится возможность сделать три сотни дел, которые им так хотелось хотя бы попробовать.

Всеобщее восхищение сделало бы счастливыми Близнецов. Желательно, чтобы еще и корону дали. А лучше — две, повседневную и торжественную. Тайная мечта этого знака — признание.

Романтичные Раки мечтают о глобальном: всеобщем благополучии и счастье. Им нужен мир во всем мире — и никак не меньше! Стоит отметить, что для достижения этой цели Раки делают все, что могут.

Львы мечтают вдохновлять. Характерная картина, которая вдохновит представителей знака: гениальный ученый, бесконечно влюбленный в них, совершает невероятное открытие, вдохновившись их поддержкой.

Девы — перфекционисты. И мечты у них тоже отдают недостижимым идеалом — грезят они вселенским порядком. Идеальный мир Дев — это мир, где все соблюдают ПДД, принимают таблетки строго по рекомендации врача и никогда не стирают белое и цветное вместе.

Весы мечтают об эстетике. Им хочется, чтобы мир был красивым как в кино. Этот знак был бы счастлив, если в один прекрасный день все вокруг стало красивым и безупречным, как в лучших аккаунтах Instagram.

Тайная мечта Скорпионов — суперсила. Какая — не имеет особенного значения. Кто-то из Скорпионов хочет управлять временем, кто-то — читать мысли. Главное в этом — обладать способностью, которой больше нет ни у кого.

Стрельцы — еще одни глобалисты. По мелочам они не размениваются и мечтают о мире во всем мире. Если бы Стрельцы могли — они бы усадили лидеров всех воюющих стран за стол и заставили бы решать проблемы исключительно при помощи диалога.

Самые прагматичные мечты — у Козерогов. Это едва ли ни единственный знак, грезы которого при некотором усердии вполне могут стать реальностью. Козерогом хотелось бы материального благополучия — на пару миллионов долларов.

Водолеи были бы счастливы, если бы от них наконец отстали со всеми этими «надо» и «положено». Делать только то, что хочется, а обязательства брать на себя только ради интереса — и этого им было бы достаточно.