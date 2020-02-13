Чт, 13.02.2020
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Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которые разбогатеют с 13 февраля

Богатство. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, каким знакам Зодиака улыбнется финансовая удача с 13 февраля 2020 года, пишет Topnews.

По ее словам, Раки смогут улучшить свое материальное положение уже с сегодняшнего дня. Представителей этого знака Зодиака ждут успехи на работе. Астролог рекомендует идти к своей цели несмотря ни на что и не сомневаться, что в вашей жизни наступает белая полоса. Первую прибыль рекомендуется грамотно вложить, оставив деньги для того, чтобы промотать их в свое удовольствие.

Существенное улучшение финансового вопроса ожидается у Козерогов с 13 февраля 2020 года. Представители этого знака Зодиака долго и упорно работали в течение длительного времени, и сейчас наступил период собирать плоды. Вы получите доход, который начнет расти, а ваше окружение будет помогать вам в воплощении идей в жизнь.

Водолеи, по мнению Тамары Глобы, являются самыми настоящими везунчиками февраля 2020 года. Вы можете рассчитывать на улучшение своих финансов уже в этом месяце. Удача будет на вашей стороне, и велика возможность сорвать джек-пот в лотерее. Полученные деньги астролог рекомендует грамотно вложить и пока быть экономнее, несмотря на прибыль.
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