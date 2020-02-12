Кашель по утрам: симптомом какого заболевания он может быть

Такое проявление как кашель – очень важный клинический признак. По утрам кашель может беспокоить курильщиков. Выход тут один – бросить эту вредную привычку. Если же человек не курит, то причиной утреннего кашля может быть целый ряд заболеваний дыхательной системы и не только. В случае, если у человека с явной причиной или без нее начинается кашель, первое и главное исследование, которое необходимо провести — это рентгенографию органов грудной клетки.

Кашель со скудной мокротой может признаком ряда заболеваний: начиная с бронхита и заканчивая такими грозными заболеваниями, как туберкулез и рак легких.

Из первых жалоб может быть слабость, утомляемость, потливость, подъемы температуры тела, особенно вечером до 37–37,2 °С, кашель со скудной мокротой или без нее. Все эти жалобы могут проявиться одновременно, а могут и в различной последовательности. То же касается и онкологии легочной системы.

Поэтому, если вас беспокоит кашель более 10 дней, с мокротой или без нее, сопровождающийся (или нет) подъемом температуры, необходимо обязательно обратиться за консультацией к терапевту. После подробного расспроса, анализа ваших жалоб, аускультации (выслушивания дыхания с помощью фонендоскопа) врач должен направить вас, как минимум, на рентгенографию органов грудной клетки и сдачу развернутого анализа крови. Также допускается назначение препаратов, направленное на выведение и улучшение эвакуации мокроты из бронхов.