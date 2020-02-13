Гороскоп на 13 февраля: Близнецам нужно прислушаться к советам окружающих, а Раков ожидает тяжелый день

Овен

В этот день доверьтесь собственной внутренней силе и интуиции. У вас достаточно потенциала, чтобы преодолеть все трудности.

Телец

Тельцам стоит понять, что ваше основное оружие – это холодный ум, поэтому стоит им воспользоваться.

Близнецы

В этот день прислушайтесь к советам важного человека в вашей жизни – плохого не посоветует.

Рак

Раков ожидает тяжелый день. Мобилизуйтесь, чтобы пережить все испытания.

Лев

Достаточно переливать из пустого в порожнее. Сконцентрируйтесь на одной идее и реализуйте ее в жизнь.

Дева

Этот день будет очень утомительным. Вам может показаться, что все вокруг так и норовят сделать вам больно. Просто переживите этот день.

Весы

Хороший день для любовных приключений. Также попробуйте восстановить дружеские отношения со старыми товарищами.

Скорпион

Хватит сидеть в собственной раковине и мучиться от эгоизма. Лучше начать с кем-то дружить.

Стрелец

День хорош для небольшого приработка, воспользуйтесь этим шансом.

Козерог

Этот день будет победным во всех начинаниях. Вы родились под счастливой звездой, пишет «Сегодня».

Водолей

Пришел момент сдвинуть с мертвой точки и заняться собственным развитием. Попробуйте записаться на какие-нибудь курсы или начать бегать.

Рыбы