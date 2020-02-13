Гороскоп на 13 февраля: Близнецам нужно прислушаться к советам окружающих, а Раков ожидает тяжелый день

Сегодня 20-й лунный день — это день равновесия, самоуглубления и устройства личной жизни. Дипломатия, обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов, но учтите: не надо форсировать события. Сегодня успех ждет тех, кто внимателен и нетороплив. Тем не менее этот четверг должен быть достаточно деятельным и активным.
Овен
В этот день доверьтесь собственной внутренней силе и интуиции. У вас достаточно потенциала, чтобы преодолеть все трудности.
Телец
Тельцам стоит понять, что ваше основное оружие – это холодный ум, поэтому стоит им воспользоваться.
Близнецы
В этот день прислушайтесь к советам важного человека в вашей жизни – плохого не посоветует.
Раков ожидает тяжелый день. Мобилизуйтесь, чтобы пережить все испытания.
Лев
Достаточно переливать из пустого в порожнее. Сконцентрируйтесь на одной идее и реализуйте ее в жизнь.
Дева
Этот день будет очень утомительным. Вам может показаться, что все вокруг так и норовят сделать вам больно. Просто переживите этот день.
Весы
Хороший день для любовных приключений. Также попробуйте восстановить дружеские отношения со старыми товарищами.
Скорпион
Стрелец
День хорош для небольшого приработка, воспользуйтесь этим шансом.
Козерог
Этот день будет победным во всех начинаниях. Вы родились под счастливой звездой, пишет «Сегодня».
Водолей
Пришел момент сдвинуть с мертвой точки и заняться собственным развитием. Попробуйте записаться на какие-нибудь курсы или начать бегать.
Рыбы
Звезды говорят, что нужно трогаться вперед, несмотря комплексы и страхи.