Звезда «Уральских пельменей» взорвала Сеть развратным фото

Пользователи Сети обсуждают провокационный снимок актрисы популярного шоу Иланы Юрьевой, пишет Topnews.
Известная актриса шоу «Уральские пельмени» удивила подписчиков своего Instagram необычной публикацией. В кадре звезда позирует в эротичном костюме медсестры.
Илана запечатлена в коротком атласном халате белого цвета и белых чулках. Образ дополняют шапочка медсестры и красные босоножки с открытыми носами. При этом актриса широко улыбается в объектив.
В своих комментариях к фотографии Илана решила поинтересоваться у подписчиков, как они относятся к подобным снимкам.
Мнения фолловеров разделились на два лагеря. Одни поддержали Илану в ее смелом образе, но нашлись и те, кто не оценил стараний красотки и посчитал снимок развратным. Илана Юрьева время от времени балует подписчиков своего Instagram фотографиями «на грани». Актриса с отличной фигурой любит раззадорить своих фолловеров, особенно мужскую часть своих поклонников.