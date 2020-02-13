Звезда «Уральских пельменей» взорвала Сеть развратным фото

Илана запечатлена в коротком атласном халате белого цвета и белых чулках. Образ дополняют шапочка медсестры и красные босоножки с открытыми носами. При этом актриса широко улыбается в объектив.

В своих комментариях к фотографии Илана решила поинтересоваться у подписчиков, как они относятся к подобным снимкам.

«Вот интересно ваше мнение, такие образы как медсестра, стюардесса, строгая училка и так далее и тому подобное... Действительно считаются сексуальными или это старые шаблоны ?!» - пишет она.

Мнения фолловеров разделились на два лагеря. Одни поддержали Илану в ее смелом образе, но нашлись и те, кто не оценил стараний красотки и посчитал снимок развратным. Илана Юрьева время от времени балует подписчиков своего Instagram фотографиями «на грани». Актриса с отличной фигурой любит раззадорить своих фолловеров, особенно мужскую часть своих поклонников.