Маша Распутина показала новое лицо: хирург рассказал, есть ли предел подтяжкам кожи

Певица Маша Распутина поделилась в Instagram фотографиями, на которых продемонстрировала идеально гладкое, румяное лицо. Поклонники 55-летней певицы поразились изменениям в ее внешности и едва узнали кумира. По мнению хейтеров, звезде будто бы натянули кожу на затылок. Ситуацию специально для 5-tv.ru взялся прокомментировать пластический хирург Кирилл Протасов.

«Вижу, что работа хирурга прекрасная. Маша выглядит, точно так же хорошо. Критиковать в этом совершенно не хочется, потому что ей нужно выглядеть на сцене хорошо. То, что она выглядит немножко не так, как ее привыкли видеть другие — ничего страшного. К ее нынешнему облику привыкнут», — поделился мнением специалист.

Кирилл Протасов сообщил, что иногда подтяжка лица может обернуться для пациента катастрофой. По его словам, внешность прооперированного может подвергнуться сильной деформации: растянутый рот, избыточные скулы, избыточно маленький нос, очень сильно поднятые уголки глаз.

По мнению пластического хирурга, существует такое понятие, как прооперированный вид, которое никоим образом не относится к знаменитости.

«Предел подтяжек есть, он наступает, когда в силу методик, в силу возраста происходят деформации, связанные с хирургическим лечением — так называемый прооперированный вид. Конкретно у Маши его нет, вид очень естественный!» — заявил доктор.

Специалист отметил, что Маше Распутиной не грозит даже истончение кожи.